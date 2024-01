Kiesett a spanyol Király-kupából a címvédő Real Madrid, amely hosszabbítás után 4-2-es vereséget szenvedett az Atlético Madrid vendégeként. A királyi gárda városi riválisa ezzel visszavágott a Spanyol Szuperkupa elődöntőjéért, ahol a Real Madrid felülmúlta Diego Simeone együttesét.

Az egy héttel korábbi rangadó után az újabb százhúsz perces derbit már az Atlético Madrid nyerte, így a címvédő Real Madrid kiesett a Király-kupából az elképesztő izgalmakat, kapushibákat, és hat gólt hozó találkozó után. Az Atlético bejutott a negyeddöntőbe.

Griezmann eldöntötte

Az Atlético francia támadójának, Antoine Griezmannak az ünneplésével kezdődött a találkozó. A klasszis játékos a múlt heti, Real Madrid ellen végül elveszített Szuperkupa-elődöntőn az Atlético Madrid történetének legeredményesebb játékosa lett, és a csütörtök esti Király-kupa meccs hosszabbításában is betalált – írta meg a Magyar Nemzet.

De ne szaladjunk ennyire előre: A rendes játékidőben is mindkétszer az Atlético szerzett vezetést, de ekkor még volt válasza a Realnak. Először Carlo Ancelotti csapata kapott ajándékot az ellenfél kapusától: Jan Oblak kirontott a kapujából, ám a beívelt szabadrúgást követően a saját kapujába továbbította a labdát. A Real is óriásit hibázott, mivel a kapusuk Andrij Lunyin ráütötte Álvaro Morata lábára a labdát, akinek ezután már nem volt nehéz dolga – olvasható az Origón. A 83. percben Joselu egyenlített, majd következett a hosszabbítás. A korábban említett Griezmann a ráadásban meglőtte a 175. gólját, s ezzel végül el is döntötte a továbbjutást. A Real Madrid utána már csak lesgólra volt képes, a 119. percben pedig az Atlético saját nevelésű játékosa, Rodrigo Riquelme beállította a 4-2-es végeredményt.

Szív nélkül nem lehet

Diego Simeone a csapata hozzáállását és az Atlético szurkolóit is dicsérte a mérkőzés után, míg Carlo Ancelotti úgy vélte, hogy fiatal együttese irányított, de olykor túlságosan gyorsan akarta befejezni az akciókat – írta meg a Magyar Nemzet.

- Jól játszottunk, a végsőkig küzdöttünk és kétszer is egyenlítettünk. Emellett számos helyzetet kidolgoztunk, volt két kapufánk és egy meg nem adott gólunk is. Azért kaptunk ki, mert nagy kockázatokat vállaltunk, a labdavesztéseinket pedig keményen megbüntette az ellenfél. Ennél többre ma nem telt – árulta el az olasz szakember a meccs után, és hozzátette, hogy a fókusz most a pihenésen van, mert vasárnap nyerniük kell a bajnokságban.

- Bejutottunk a legjobb nyolc közé, és ez egy olyan dolog, amit nem lehet nem szívvel csinálni. A fiúk mindent megtettek, mi jól értelmeztük, a hosszabbításban pedig egyértelműen jobbak voltunk. Megérdemelt sikert arattunk, és ez nagyon sokat jelent az embereknek – mondta el az érthetően boldog Diego Simeone a győztes meccs után.

Az Atléticó edzője hozzátette, hogy a Real Madrid a Manchester City mellett a világ legjobb csapata, így ellenük nagyon nehéz nyerni, de mi mindenki ellen igyekszenek a legjobbat nyújtani. A Barcelona könnyebb feladatot kapott, azonban majdnem megégett a harmadosztályú Unionistas otthonában. Az első félidő utolsó percében Ferran Torres góljára nagy szüksége volt Xavi csapatának, azzal egyenlített a Barcelona, amely végül 3-1-re nyert.