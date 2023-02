Szerda este folytatódtak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntős küzdelmei. A három magyar válogatott focistát is foglalkoztató RB Leipzig pocsék első félidő után egy sokkal bátrabb játékkal 1-1-es döntetlent ért el otthon az angol bajnok Manchester City ellen, így teljesen nyílttá téve a visszavágót. A bravúros eredményből remek teljesítménnyel vette ki a részét Szoboszlai Dominik és Willi Orbán is, akik ezúttal is kezdőként kaptak lehetőséget a lipcsei csapatban – írja az Origo.