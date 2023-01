Az irányítók és az átlövők Bánhidi Bence fizikai fölényére alapoztak támadásban, és számításaik remekül beváltak. Bár több hiba is csúszott a magyarok támadójátékába, a védekezés jól működött, ennek köszönhetően a kilencedik percben már 6-2 volt az állás. Látszott, hogy a csapat alaposan felkészült az ellenfélre, és egy átmeneti megtorpanás után már 12-7-re vezetett. A 17. percben időt kértek az ázsiaiak, de a meccs képe nem változott. A néma csendben ülő nézők miatt meglehetősen hangulattalan összecsapás folytatásában is a remekül védekező magyarok uralták a játékot, többször is betaláltak gyors ellentámadás végén, és a szünetben már tíz góllal vezettek.

A magyar válogatott tagjai a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság első fordulójában, a D csoportban játszott Magyarország–Koreai Köztársaság mérkőzés előtt a svédországi Kristianstadban 2023. január 12-én

Fotós: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A dél-koreai válogatott vártnál gyengébb teljesítménye és a magyar hibák miatt a második félidőben is alacsony színvonalú volt a meccs. A 12 gólos előny tudatában romlott a magyarok összpontosítása, ezt kihasználva Kim Dong Uk bravúros védéseire alapozva az ázsiaiak egy 5-0-s sorozattal felzárkóztak 25-18-ra, de José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány időkérése némileg megtörte a lendületüket. A találkozó második fele leginkább egy edzőmeccsre hasonlított, minden játékos lehetőséget kapott magyar oldalon. Előbb visszaállt a tízgólos különbség, majd 35-27-es eredménnyel zárult a sok hibával tarkított mérkőzés, amelyen nem voltak azonos súlycsoportban a csapatok.

A dél-koreai Ri Hjon Szik (k), valamint Sipos Adrián (b) és Ilics Zoran, a magyar válogatott játékosai a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság első fordulójában, a D csoportban játszott Magyarország–Koreai Köztársaság mérkőzésen a svédországi Kristianstadban 2023. január 12-én

Fotós: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Mikler Roland hat, Székely Márton öt, a szurkolók által a mezőny legjobbjának választott Kim Dong Uk 11 védéssel zárt. Kang Dzson Ku, Ha Te Hjun és Pak Szung egyaránt öt gólt lőtt.

A két csapat 13. egymás elleni mérkőzésén a magyarok három vereség mellett tizedszer győztek.

Rodríguez szerint az első félidőben mindent jól csinált a magyar válogatott

Nagyon jó első félidőt produkáltunk, kimondottan jól összpontosítottunk, remekül védekeztünk, több gólunk is volt gyors indításból, és a támadójátékunkkal is elégedett voltam

- nyilatkozta a lefújás után a spanyol edző. Csapata 21-11-re vezetett harminc percet követően, győzelmével pedig nagy lépést tett a középdöntőbe jutás felé.

Chema Rodríguez hozzátette, a második felvonásban már nem jöttek a gyors gólok, a dél-koreaiak nyitott védekezésre váltottak, és azt fegyelmezettebben csinálták, ráadásul a kapusuk egyre jobban védett. Meglátása szerint a magyaroknak bizonyos időszakokban voltak problémáik, ekkor nem találtak a hálóba, és talán a koncentrációjuk sem volt olyan, mint korábban.

Nagyon boldog vagyok! Nem volt könnyebb meccs, mint gondoltam, hiszen egy torna első mérkőzése soha nem könnyű. Nem volt egyszerű feladat megoldani a védekezést a megszokottnál alacsonyabb és rendkívül gyors ellenféllel szemben, de az első félidőben ez kiválóan sikerült, a másodikban viszont több problémánk volt ezzel

- magyarázta.

Sipos Adrián az MTI-nek kiemelte, sokat készültek az ázsiaiakra, elemezték a játékukat, és az eredmény azt mutatja, tisztességgel felkészültek, mert többnyire jól oldották meg azokat a feladatokat, amiket a kapitány kért.

Nagyobb ellenállásra és mindenképpen szorosabb meccsre számítottunk, mivel nem ismertük túlságosan a játékerejüket, és a saját játékunkat is látnunk kellett. A csapat odatette magát, jó összpontosítással játszottunk

- vélekedett a Telekom Veszprém védekezőspecialistája.

A néma csendben ülő nézők miatt meglehetősen hangulattalan volt az összecsapás, ennek kapcsán Sipos megjegyezte, hogy legutóbb két évvel ezelőtt az egyiptomi világbajnokságon játszottak ennyire halk arénában, amikor a koronavírus-járvány miatt nem lehettek szurkolók a lelátókon.

"Remélem, a következő mérkőzéseinken többen lesznek, bár ezt a részét próbáljuk kizárni, mert elsősorban azzal foglalkozunk, mit kell csinálnunk a pályán" - mondta Sipos.

A mérkőzés harmadik percében megsérült Ancsin Gáborról a találkozó után kiderült, hogy megrándult a csípője, és bár vissza tudott állni, később ismét fájdalmat érzett. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy veszélyben van-e a Tatabánya jobbátlövőjének szereplése a következő meccsen.