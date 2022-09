Lionel Messi még mindig az egyik legnépszerűbb sportember a világon, és ennek akadnak furcsa bizonyítékai. Többször előfordult a pályafutása során, hogy mérkőzés közben szaladt be a pályára valaki, hogy kifejezze a rajongását, hogy például megölelhesse a hétszeres aranylabdás argentin futballistát.

Hasonló eset fordult elő szerdán is, amikor Argentína az Egyesült Államokban, egész pontosan a New Jersey-i Red Bull Arénában játszott felkészülési mérkőzést Jamaica ellen, ám most kis híján a játékos belesérült a történtekbe. Lionel Messi az 56. percben állt be, amikor a csapata Julián Álvarez góljával már 1-0-ra vezetett. A 86. percben egy félmeztelen férfi rohant a pályára, elsőre megijesztette Messit, aki feleszmélve éppen teljesítette volna a rajongója kívánságát, és elkezdte annak a hátára írni a nevét, amikor érkeztek a biztonsági emberek, aki buzgalmukban csaknem letarolták magát Lionel Messit is.

los de Seguridad casi lastiman a Messi ??? pic.twitter.com/Ovxgs4Rlyu — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) September 28, 2022

