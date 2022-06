A tavasszal a Philadelphia Eagles amerikaifutball-csapatába igazolt sprinter emlékezetes versenyen remekelt, a mezőnyben ugyanis világbajnoki címvédő, olimpiai ezüstérmes honfitársa, Grant Holloway is ott volt, aki ráadásul a nyolcadik gátig vezetett előtte, onnan azonban Allen elszáguldott riválisa mellett és végül óriási fölénnyel verte őt. A 27 éves futó nem csupán a győzelemnek, hanem 12.84 másodperces eredményének is örülhetett, amely négy századdal marad el a szintén amerikai Aries Merritt világcsúcsától, egyúttal ez minden idők harmadik legjobb eredménye a rekord és Holloway 12.81 másodperces produkciója mögött.

Azt hittem, világcsúcsot futok ma. Most várnom kell még egy versenyt

- nyilatkozott a futam után Allen.

A férfi 100 méter a vb-győztes Christian Coleman számára volt emlékezetes, ugyanis 2019 óta először ért el 10 másodpercen belüli eredményt. A dohai vb aranyérmesének januárban járt le másfél éves eltiltása, amit azért kapott, mert háromszor nem adott mintát a doppingellenőröknek. A 26 éves vágtázó kifejezetten jó futással, 9.92 másodperces eredménnyel győzött, három századdal megelőzve a jamaicai Ackeem Blake-et.

A nők klasszikus sprinttávján Aleia Hobbs és Sha'Carri Richardson különcsatájából előbbi került ki győztesen 10.83 másodperccel, két százados előnnyel. Utóbbi viszont később 200 méteren vigasztalódhatott, amelyen 22.38-cal végzett az élen.

A férfiak félkörös távján a regnáló világbajnok, a tokiói olimpián harmadik Noah Lyles parádézott, 19.61 másodperccel nyert.

A többi sprinttávhoz hasonlóan a női 100 méter gát is kiváló eredményt hozott, a szintén hazai Alaysha Johnson 12.40 másodperccel ért célba.

Borítókép: Devon Allen (Fabrice Coffrini/AFP)