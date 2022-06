Las Vegasban alapítana klubot LeBron James, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Los Angeles Lakers sztárja.

A 37 éves klasszis már korábban is hangoztatta, hogy visszavonulása után klubtulajdonos szeretne lenni, de most már a kiszemelt helyszínt is megnevezte.

Vegasban akarok egy csapatot

– jelentette ki a négyszeres NBA-bajnok, akinek minden bizonnyal meglenne az anyagi fedezete a klubalapításhoz, mivel a hónap elején a Forbes magazin számításai szerint ő lett az első milliárdos az NBA aktív játékosai között.

A kétszeres olimpiai aranyérmes James-nek jövő nyárig szól a Lakersszel a szerződése, melynek értelmében a 2022/2023-as idényben 44,5 millió dollárt keres majd.

Adam Silver NBA-főigazgató egy múlt heti sajtótájékoztatón cáfolta, hogy Las Vegasban és Seattle-ben terjeszkedne a liga, valamint hogy 30-ról 32 csapatra bővítenék a mezőnyt.

Borítóképünkön LeBron James. Fotó: MTI/EPA/Peter Foley