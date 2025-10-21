október 21., kedd

Orsolya névnap

12°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

1 órája

Halálos áldozatot is követelt a pusztító tornádó (videó)

Címkék#daru#Ermont#minitornádó#halálos áldozat

Hirtelen és heves tornádó söpört végig hétfőn több, Párizstól északra fekvő településen, és felborított három darut. Egy fiatal munkás meghalt, négy ember pedig súlyos sérüléseket szenvedett a hatóságok szerint.

MW
Halálos áldozatot is követelt a pusztító tornádó (videó)

A tornádó a hatalmas darut is feldöntötte

Forrás: Handout / Syndicat Alliance Police Nationale / AFP

Fotó: AFP

A francia fővárostól 21 kilométerre északkeletre található Ermont városa volt a leginkább érintett „ebben a szeles, hirtelen, heves, mintegy tíz településre kiterjedő szélsőséges időjárási helyzetben, amely 17 óra 50 perckor történt” – mondta Philippe Court prefektus az AFP hírügynökségnek, „egyfajta minitornádóról” beszélve.

A katasztrófának tíz áldozata van, egyikük, egy 23 éves férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

Ő az egyik, a területen dolgozó magánépítőipari cég egyik alkalmazottja

– közölte az AFP-vel Guirec Le Bras illetékes ügyész.

A prefektúra az esti órákban négy életveszélyes és öt súlyos sérültről tudott, hozzátéve, hogy „a daruk feldőltek és tetők szakadtak le”.

Az X-en közzétett felvételeken három daru összeomlása látható néhány másodperc alatt.

Laurent Nunez belügyminiszter az X-en 

„hirtelen és ritka intenzitású tornádóepizódról” írt.

Philippe Court prefektus tájékoztatása szerint az elhunyt férfi „egy olyan építési területen dolgozott, amelyen átsöpört a minitornádó”. Egy másik daru egy szociális-egészségügyi intézményre zuhant, de nem okozott sérülést. Egy harmadik pedig lakóépületre zuhant – tette hozzá a prefektus.

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu