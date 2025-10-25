Lecsapott Melissa: már halálos áldozatai is vannak a trópusi viharnak

Alex DaSilva, az Accuweather meteorológiai szolgáltató egyik munkatársa hangsúlyozta, a Melissa több millió embert sodorhat veszélybe a térségben.

Járművek araszolnak egy vízzel elárasztott utcán Santo Domingóban, a Dominikai Köztársaság fővárosában 2025. október 21-én, a Melissa trópusi vihar elvonulása után

Fotó: Orlando Barría / Forrás: MTI/EPA-EFE

A haiti katasztrófavédelem helyi idő szerint pénteken azt közölte,

két ember halálát földcsuszamlás okozta, egyet pedig egy lezuhanó faág ütött agyon, és tíz sérült is van.

A héten több ENSZ-ügynökség is bejelentette, hogy összesen körülbelül négymillió dollárral (1,3 milliárd forint) segítik Haiti védekezését a vihar ellen.

A Dominikai Köztársaságban a Melissa csaknem 200 lakóházat rongált meg, és több mint félmillió háztartás maradt víz nélkül. Az ország több pontjáról kisebb földcsuszamlásokat is jelentettek, több autóutat eltorlaszoltak a lezuhanó faágak, 12 település pedig teljesen megközelíthetetlenné vált.

Andrew Holness, a szintén a térségben található Jamaica miniszterelnöke kiemelte, hogy a vihar lassú mozgása logisztikai kihívásokat jelent hazája katasztrófavédelmének. „Jamaica veszélyben van” – szögezte le.