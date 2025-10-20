október 20., hétfő

Krimi

1 órája

Drámai baleset: tengerbe csapódott a repülőgép

Drámai, ritka baleset történt a hongkongi nemzetközi repülőtéren. Egy teherszállító repülőgép landoláskor kicsúszott a leszállópályáról, majd összeütközött egy biztonsági járőrkocsival és a tengerbe lökte a járművet. A balesetben két repülőtéri dolgozó meghalt.

MW
Drámai baleset: tengerbe csapódott a repülőgép

A teherszállító repülőgép a tengerbe csapódott

Forrás: AFP

Fotó: Peter Parks

Két ember halálát erősítették meg a hongkongi nemzetközi repülőtéren történt súlyos baleset után, miután egy teherszállító repülőgép lesodródott a kifutópályáról és a tengerbe zuhant – adta hírül a BBC-re hivatkozva a Magyar Nemzet.

Ritka és súlyos baleset történt Hongkongban
Fotó: Peter Parks / Forrás: AFP

Az Emirates EK9788-as járata, amelyet a török Air ACT Cargo üzemeltetett, Dubajból érkezett, és helyi idő szerint hajnali 3:50-kor próbált landolni. A gép leszálláskor letért a kifutópályáról, áttörte a kerítést, és összeütközött a kifutópályán kívül tartózkodó járőrkocsival.

Két repülőtéri dolgozó a tengerbe zuhant. Kimentették őket, de végül a kórházban életüket vesztették

– közölte több helyi médium, köztük a közszolgálati RTHK.

A hatóságok még vizsgálják a baleset pontos okát.

A teljes cikket és a légi katasztrófáról készült videót ITT éri el. 

