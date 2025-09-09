3 órája
Vonat ütközött egy busszal, sok a halott és a sebesült
Legalább tíz ember meghalt és 41 megsérült Mexikó középső részén, miután vonat ütközött egy busszal egy vasúti átjáróban México szövetségi államban.
A busz sofőrjét őrizetbe vették
„Összesen 41 sérültünk van (...) és 10 haláleset” – nyilatkozta Adrián Hernández, México szövetségi állam polgári védelmi főkoordinátora a helyi Milenio televíziós csatornának.
A biztonsági kamerák felvételei szerint a kétszintes busz a vasúti átjárónál várakozott, majd a jármű elindult, de néhány másodperccel később elgázolta a hirtelen megjelent tehervonat.
A közösségi médiában közzétett felvételeken látható, hogy a baleset után több utas saját erejéből kikászálódik a buszból, és emberek közelednek a helyszínhez, hogy segítsenek a többi áldozatnak.
A busz sofőrjét őrizetbe vették a helyi ügyészség kérésére – tette hozzá Adrián Hernández, aki azt is közölte, hogy a 41 sérült közül négyen válságos állapotban vannak.
