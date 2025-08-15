Tragikus kényszerleszállás: egy ember meghalt, öten súlyosan megsérültek (videó)

A holland királyi légiközlekedési szövetség (KNVvL) információi szerint a 34 embert szállító hőlégballon lassan ereszkedett a leszálláshoz, amikor váratlanul erős széllökés érte. A beszámoló szerint a leszállás idejére 10–14 csomós széllökéseket jelentetek, de a hőlégballon leszállása idején a széllökés akár 17 csomós is lehetett.

A baleset egy réten történt este kilenc óra után, amikor az egyre gyorsabban ereszkedő légi eszköz „keményen landolt”. Ettől a kosár visszapattant és többször a földnek csapódott. A ballon a felborult kosarat és utasait több méteren át vonszolta. A kosárból öt ember kiesett.

„A hőlégballon este kilenc óra körül nagy erővel landolt, és a földnek csapódott” – közölték az illetékes helyi hatóságok, hozzátéve, hogy a rendőrség vizsgálatot indított a baleset ügyében.