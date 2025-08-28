augusztus 28., csütörtök

Krimi

35 perce

Halálos iskolai lövöldözés volt Minneapolisban: a rendőrség azonosította az elkövetőt

Két gyermek meghalt, és 17-en megsebesültek abban a fegyveres támadásban, amelyet Minneapolisban, az Annunciation Catholic School egyházi általános iskola templomában történt szerdán. Az amerikai hatóságok a 23 éves Robin Westmant azonosították a a halálos iskolai lövöldözés tetteseként szerdán.

MW
Halálos iskolai lövöldözés volt Minneapolisban: a rendőrség azonosította az elkövetőt

A halálos iskolai lövöldözésben elhunyt áldozatokat gyászolja Amerika

Forrás: Getty Images via AFP

Fotó: Stephen Maturen

A szerdai halálos iskolai lövöldözés indítékát egyelőre nem közölték a hatóságok. 

Shooting At Annunciation School Church In Minneapolis Leaves Multiple Children Dead And Many Injured
Rendőr a halálos iskolai lövöldözés gyanúsítottjának lakhelyén
Fotó: Stephen Maturen / Forrás: Getty Images via AFP

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója elmondta, hogy a Robert Westmanként anyakönyvezett Robin Westman korábban hivatalosan kérte a névváltoztatást. A változtatás okára nem tért ki, de egyes források szerint a háttérben nemi identitásváltás állt, amit hivatalos dokumentum igazol.

Brian O’Hara, Minneapolis rendőrfőnöke a helyi idő szerint délután tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a nyomozás során egyelőre nem találtak megerősíthető kapcsolatot az elkövető, illetve családja és a célpont között. Azt ugyanakkor megerősítette, hogy Westman a legismertebb videómegosztó oldalon akart üzenetet közzétenni, annak nyilvánosságra kerülését előre időzítette; a hatóságok azonban még ez előtt megtalálták és nem tették elérhetővé.

A történtekről már megállapítható, hogy Westman a katolikus oktatási intézmény, az Annunciation Catholic School templomának ablakán keresztül nyitott tüzet a tanév első reggeli szentmiséjére összegyűlt diákokra.

A rendőrfőnök korábban azt közölte, hogy a fekete ruhát viselő tettes több tucat lövést adott le, mielőtt a fegyvert az épület közelében maga ellen fordította és öngyilkosságot követett el. Három lőfegyver volt, különböző fajtájú puskák, valamint egy kézifegyver; ezeket - a nyomozás első megállapítása szerint - nem sokkal korábban szerezte be.

Az erőszakos cselekményben egy 8 és egy 10 éves gyermek vesztette életét, 17-en megsebesültek, köztük 14 diák, 6-14 évesek. Négyen szorultak műtéti beavatkozásra, többen válságos állapotban vannak. 

A legfrissebb információk szerint a sebesültek mindegyikének jó esélye van arra, hogy felépüljön.

White House Lowers Flag To Half Staff After Minneapolis Church Shooting
Félárbócra engedték az amerikai zászló a Fehér Ház felett 2025. augusztus 27-én Washingtonban
Fotó: CHIP SOMODEVILLA  / Forrás: Getty Images via AFP

Donald Trump elrendelte a nemzeti zászlók félárbócra eresztését az iskolai lövöldözés áldozatainak tiszteletére. 

Az elnöki rendelet alapján a Fehér Ház és minden középületen, katonai létesítményen, hadihajókon, valamint az Egyesült Államok minden külképviseletén, és külföldön szolgáló amerikai katonai egységek létesítményeinél is félárbócra engedik az amerikai zászlót augusztus 31-e éjfélig.

A Demokrata Párt azt közölte, hogy törlik a politikai szervezet Minneapolisban rendezett nyári kongresszusának szerdai programját az erőszakos cselekmény miatt, ami a politikai esemény helyszínének közvetlen közelében történt.

A halálos iskolai lövöldözés után részvétüket fejezték ki az amerikai politikai élet vezetői, így a Kongresszus republikánus és demokrata irányítói. Szintén együttérzését fejezte ki az amerikai katolikus püspöki konferencia, valamint a római katolikus egyház feje, XIV. Leó pápa is.

