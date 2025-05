Megkezdődött a szexuális bűncselekményekkel vádolt világhírű zenész tárgyalása

Az esküdtek kiválasztását Arun Subramanian bíró irányította, Diddy jogi képviselőinek és az ügyészeknek a közreműködésével – írja a Fox News amerikai hírcsatornára hivatkozva a Magyar Nemzet. A hatóságok Combst több vádpontban is felelőssé teszik. Az eredeti vádiratot szeptemberben hozták nyilvánosságra. Azóta az államvezetés két újabb iratot is benyújtott, amelyek további vádakat tartalmaznak, valamint egy újabb áldozatot is azonosítottak. Diddy tagadta az ellene felhozott vádakat, és ártatlannak vallotta magát.

Emberek gyűlnek össze a New York-i Déli Kerületi Szövetségi Bíróság előtt, miközben megkezdődik az esküdtszék kiválasztása Sean „Diddy” Combs szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos perében New Yorkban

Fotó: Kena Betancur / Forrás: AFP

A bírósági tárgyalás első szakaszában az ügyészek, a védők a bíró vezetésével választják ki a 12 tagú esküdtszéket New York-i lakosokból.