A sztár orvosa, Mark Chavez a Los Angeles-i bíróságon bűnösnek vallotta magát, és így akár tíz év börtönbüntetésre is ítélhetik. A Perry halálával kapcsolatban eddig öt személy ellen emeltek vádat, köztük két orvos és a színész asszisztense ellen.

Matthew Perry kanadai-amerikai színész az 1990-es években a Jóbarátokban Chandler Bing szerepében vált híressé. Az 54 éves színészre Los Angeles-i otthonában, egy jakuzziban találták holtan 2023. október 28-án.

A Jóbarátok szereplői: Matt LeBlanc, Courteney Cox, Matthew Perry, Davis Schwimmer, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston

Forrás: Instagram

A toxikológiai jelentés szerint Perry halálát a ketamin akut hatása okozhatta.

A bírósági dokumentumok alapján Matthew Perry a Santa Monica-hegységre néző kerti jakuzzijában fekve mondta ki utolsó, halálához vezető szavait: „Shoot me up with a big one” azaz, Lőjj be egy nagy adaggal.

A dokumentumokból utóbb kiderült az is, hogy a kérés egy nagy adag ketaminra vonatkozott, amely vényköteles érzéstelenítő és hallucinogén szer, amelyet depresszió és a szorongás kezelésére alkalmaznak. Aznap ez volt a harmadik ketamininjekciója Matthew Perrynek – írta a BBC. A halálos adag beadása után néhány órával a színészt arccal lefelé találták meg a jakuzziban. Az orvosok a helyszínen halottnak nyilvánították, a halottkém szerint az elsődleges halálok a ketamin volt.

Perry orvosa, Mark Chavez elismerte bűnösségét

Fotó: AFP

Chavez vállalta a felelősséget a tetteiért

Az ügyben öt ember ellen vádat emeltek: utóbbiak közt van két orvos, Salvador Plasencia és Mark Chavez, valamint a néhai színész asszisztense, Kenneth Iwamasa is, akik segítettek megszerezni, szállítani és adagolni a ketamint a színésznek.

A egyik orvos most be is ismerte a bűncselekményt: Mark Chavez szerdán megjelent a Los Angeles-i szövetségi bíróságon, ahol bűnösnek vallotta magát a ketamin terjesztésére irányuló összeesküvésben – írja a TMZ cikke alapján a Magyar Nemzet. Chavez vállalta a felelősséget a tetteiért azzal, hogy bűnösnek vallotta magát, és most együttműködik a hatóságokkal.

Az orvos a tetteiért akár tíz év börtönbüntetésre is számíthat, de ítélethirdetésre csak jövő áprilisban lehet számítani. Chavez 50.000 dolláros – körülbelül 18 millió forintos – óvadék ellenében szabadlábon marad.

Az ügyben Chavez mellett további 4 ember ellen, összesen 23 vádpontot hoztak fel: Kenneth Iwamasa: Perry személyi asszisztense bűnösnek vallotta magát egy halált okozó ketamin terjesztésére irányuló összeesküvésben. Bevallotta, hogy segített Perrynek ketaminhoz jutni, és többször be is adta neki a kábítószert, azt az adagot is, amely megölte. Salvador Plasencia: az orvost azzal vádolják, hogy Perryt nagy mennyiségű ketaminnal látta el, többször adott neki injekciót is – többek között egy nyilvános parkolóban –, és megtanította az asszisztensének, hogyan lője be. A férfi ártatlannak vallotta magát minden ellene felhozott vádban. Jasveen Sangha: a bűnüldöző szervek „a ketamin királynőjének” nevezik. A vád szerint ő díler, akiről köztudott, hogy hírességekkel és csúcskategóriás ügyfelekkel dolgozott. Perry tőle kapta azokat a kábítószereket, amelyek végül megölték őt. A hatóságok razziát tartottak a nő otthonában, és tucatnyi ketaminfiolát, valamint több ezer tablettát találtak nála. A nő bűnösnek vallotta magát az ellene felhozott összes vádban, beleértve a ketamin terjesztésére irányuló összeesküvést és a ketamin halált okozó terjesztését. Eric Fleming: közvetítő, aki a hatóságok szerint kábítószert kapott Sanghától, és Perrynek és asszisztensének adta. Bűnösnek vallotta magát ketamin terjesztésében való részvételért és halált okozó ketamin terjesztésében.