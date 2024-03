A folyamatos növekedés nem feltétlen az előfizetők számnak gyarapodásából, hanem a szolgáltatások árának emeléséből és a mind több hirdetésből adódik.

A különböző streamingplatformok nagy húzóerejű címeket voltak képesek kitermelni az elmúlt években: ilyen volt például a Netflix gondozásában készült, a negyedik évadával reneszánszát élő Stranger Things és a 2022-ben nagy sikernek örvendő Wednesday. Az HBO is új követőtáborra tett szert a Trónok harcával, valamint a The Last of Usszal, az Amazon Prime Video a The Boyszal csábítja vissza folyamatosan nézőit, a Disney+ pedig az egyre gyakrabban érkező Star Wars- és Marvel-tartalmakkal tartja meg előfizetőit.

