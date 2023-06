Olyan infrastruktúrába kellene befektetnünk, amely tudományos szempontból is eredményes. Tudjuk, hogy az alacsony kibocsátás jobb, és továbbra is be kell fektetnünk a további tudományos és kutatási munkába, mert ez elengedhetetlenül fontos a fejlődésünk szempontjából. Ha van egy ilyen típusú rendszer, akkor annak önkéntesen kellene működnie. A szabályozás ezen része kritikus fontosságú, mert nincs értelme levágni egy olyan személy állatait, aki hatalmas pénzügyi kötelezettségvállalás alapján vett fel kölcsönt egy bizonyos termelés elérése érdekében, amelyet aztán elvettek tőle.