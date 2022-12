Spájzolás, majd embargó

A mostani döntéssel Szerbia is belekeveredett a szankciós politikába. Az uniós retorziók ezúttal olyan országot is érintenek, amely a háború megkezdése óta igyekszik kimaradni a büntetőintézkedések politikájából. Szerbia most földrajzi helyzete miatt került nehéz helyzetbe: mivel az országnak nincs tengeri kijárata, kénytelen más államon keresztül kőolajat szállítani. Az eddig használt Az eddig használt adriai kőolajvezeték, a JANAF, azonban az uniós tag Horvátországon keresztül halad át, és mivel azon hétfő óta nem mehet keresztül orosz kőolaj, a szerbek ellátása is megszűnt.