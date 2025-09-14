3 órája
Milliárdos válótársak – miért futott zátonyra a dúsgazdagok házassága?
Hiába a kastélyok, magángépek és luxusélet – az elit sem mentes az érzelmi válságtól. A leggazdagabb párok kapcsolatainak a végzetét nem a pénz hiánya okozta, hanem az, ami a csillogó felszín mögött rejtőzik. Miért ment tönkre a milliárdosok házassága?
A csillogás és a fényűzés mögött gyakran rideg valóság rejtőzik: a leggazdagabb párok kapcsolatai egyre gyakrabban futnak zátonyra. Bár kívülről úgy tűnhet, hogy a luxusélet mindent megold, a válások hátterében sokszor az érzelmi távolság, a folyamatos stressz, a bizalom hiánya vagy éppen a hatalomért folytatott harc áll. Mert van, amit pénzzel nem lehet megvenni, és az a valódi érzelmi biztonság – ennek hiányában még amilliárdosok házassága is romba dőlhet – a Life.hu három híres milliárdos híres válását vette górcső alá.
Zátonyra futott Jeff Bezos házassága
Az Amazon alapítója, akinek vagyona 210 milliárd amerikai dollár 25 év után vált el MacKenzie Scott-tól.
Jeff Bezos munkamániája már a válásuk előtt is legendás volt: hétvégéken is foglalkozott az üzleti levelekkel, a privát élete pedig háttérbe szorult. Szakértők szerint ez tipikus elkerülő kötődési stílus, ami a függetlenséget helyezi előtérbe a kötődés helyett. Az érzelmi igények elnyomása minden konfliktusban jelen volt –
a válás után MacKenzie arról beszélt, hogy évekig csak e-mailben kommunikáltak egymással, Bezos ugyanis még a telefont sem volt hajlandó felvenni.
Elon Musk – a briliáns, de érzelmileg vak géniusz
A Tesla/SpaceX/X tulajdonosa, akinek vagyona 230 milliárd amerikai dollár kétszer Justine Musktól, később pedig Grimestól.
Musk egyik szerelemből esett a másikba, de egyik se tartott sokáig.
Muskot Walter Isaacson és más források intellektuálisan lángelmének írják le, akinek az érzelmi rezsiórája nem pörög olyan sebesen, mint a racionális agya. Justine korábban bevallotta: mások közelében még sosem érezte magát annyira magányosnak, mint amikor Muskkal volt. Persze Musk maga is elismeri, hogy végtelenül magányosnak érzi magát:
Társ nélkül nem vagyok boldog
— mondta a Rolling Stone-nak.
sakhogy ez az önreflexió nem vált át cselekvésbe. Az Asperger-szindróma-szerű jegyek miatt inkább tűnik egy két lábon járó intelligens kalkulátornak, mint Rómeónak.
