3 órája
Durván kiosztotta a Pink Floyd énekesét Ozzy Osbourne fia
Nem kímélte szavaiban Jack Osbourne a Pink Floyd énekesét, Roger Waterst, aki korábban becsmérlően nyilatkozott Ozzy Osbourne munkásságáról.
Jack Osbourne (balra), özvegye, Sharon Osbourne (középre) és lánya, Kelly Osbourne (jobbra) virágot helyeznek el a Black Sabbath Bridge padján a Broad Streeten Ozzy Osbourne temetési menetén Birminghamben
Forrás: AFP
Hatalmas balhé vette kezdetét a közösségi médiában. Az idén júliusban elhunyt Ozzy Osbourne fia, Jack Osbourne ugyanis káromkodva szidta az apját kritizáló Roger Waterst.
A beszólogatás előzménye az volt, hogy a Pink Floyd énekese néhány hete egy interjúban azt mondta, hogy sosem érdekelte őt, hogy Ozzy Osbourne mit bohóckodik a színpadon, és szerinte a Black Sabbath zenéje túlértékelt volt mindig is, csak azért lettek ismertek, mert a frontemberük leharapta egy csirke fejét. Később kijavította őt a riporter, hogy egy denevér volt a történet főszereplője − adta hírül a life.hu.
A PageSix számolt be róla, hogy Jack Osbourne a 24 óráig elérhető Instagram-történetében nyomdafestéket nem tűrő mondatokkal támadta be a Pink Floyd énekesét, amelyet ITT olvashat el magyarul.
Limitált bankjegysorozattal tisztelegnek Ozzy Osbourne előtt
Bulvár-celeb
- Taylor Swift letarolta a Spotifyt
- Filmekkel és sorozatokkal robban be a Prime 9. születésnapja
- Elhunyt Graham Greene, a Farkasokkal táncoló sztárja
- Mutatjuk, hogyan tisztítsa a mosógép gumiját egyszerűen
- Meghalt a magyar származású ökölvívó, aki Bud Spencerrel forgatott és Ali ellen lépett ringbe