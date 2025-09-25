szeptember 25., csütörtök

33 perce

Matthew McConaughey édesapja a szenvedély hevében hunyt el

Címkék#oscar#Matthew McConaughey#szívroham

Matthew McConaughey egy interjúban őszintén mesélt arról, hogyan veszítette el édesapját. James McConaughey szívroham következtében hunyt el, miközben feleségével szeretkezett – a színész most részletesen felidézte a különleges és tragikus történetet.

MW
Matthew McConaughey édesapja a szenvedély hevében hunyt el

Fotó: AFP

Matthew McConaughey az elmúlt években több alkalommal is megosztott személyes részleteket a múltjából. Az Oscar-díjas színész legutóbb egy interjúban arról beszélt, hogyan veszítette el édesapját, James McConaugheyt – írja a life.hu.

A színész elmondása szerint az eset különleges és váratlan körülmények között történt: 

édesapja szívrohamot kapott, a feleségével való együttlét közben. Bár a mentők hamar a helyszínre érkeztek, életét már nem tudták megmenteni.

Az Úriemberek sztárja arról is mesélt, hogy édesanyja miként reagált a tragikus pillanatokban, erről ITT olvashat bővebben. 

 

 

