Elhunyt Graham Greene, a Farkasokkal táncoló sztárja

Graham Green kanadai színész az ohswekeni Six Nations (Hat Nemzet) rezervátumban született 1952-ben, és az őslakos színházi képzési program központjában kapott diplomát 1974-ben. Az első televíziós szerepét a The Great Detective című sorozatban játszotta 1979-ben, majd 1983-ban a Running Brave című drámával debütált a filmvásznon.

Meegwun Fairbrother és Graham Greene a Seeds premierjén a 2024-es Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon 2024. szeptember 6-án

Forrás: Getty Images via AFP

Pályafutása alatt több mint kétszáz filmes és televíziós produkcióban láthatta a közönség. A legismertebbek között szerepel Kevin Costner Farkasokkal táncoló című filmje, amelyért 1991-ben a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díjára jelölték, továbbá a Maverick (1994), a Die Hard - Az élet mindig drága (1995), a Halálsoron (1999), az Alkonyat: Újhold (2009) és Aaron Sorkin 2017-es Elit játszma című thrillere.