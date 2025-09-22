szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

4 órája

Befogták és Csehországba költöztették Emilt, a jávorszarvast

Címkék#Emil#jávorszarvas#rezervátum

Az állat 200 méterre megközelítette az A1-es autópályát, ezért a szakemberek úgy döntöttek, hogy kábítólövedék segítségével befogják, és biztonságos helyre szállítják.

MW
Befogták és Csehországba költöztették Emilt, a jávorszarvast

Forrás: Shutterstock

Fotó: Cody David Booth

Befogták és egy csehországi rezervátumhoz közeli erdős vidékre vitték hétfőre virradóra Emilt, az Ausztria-szerte magányosan kóborló jávorszarvast, amelynek 25 ezer követővel rendelkező rajongói oldala van a Facebookon.

Az Ausztriában ritkán előforduló állatfaj nagy figyelem övezte példányát a Linzhez közeli Welsvidéki járásban nyugtatólövedékkel kábították el, még mielőtt átugorhatta volna az A1-es autópálya kerítését. Emil már csak 200 méterre volt a veszélyes autópályától, amikor egy vadállat-egészségügyi szakemberekből álló csapat tűzoltók segítségével kábítólövedékkel lenyugtatta és egy szalmával bélelt furgonban a csehországi Sumava Nemzeti Parkhoz közeli Cseh-erdőbe (Böhmerwald) szállította. A még éjszakai sötétben drónokkal és hőkamerákkal kísérték figyelemmel a szokatlan akciót.

Vadállatszakértők szerint „minden fél számára életveszélyes” balesetet is okozhatott volna a jávorszarvas a forgalmas autópályán, ezért kellett gyorsan cselekedni.

Osztrák agrárszakértők szerint Emilnek jó dolga lesz a vadon élő állatokban gazdag Cseh-erdőben, és talán hamarosan utódokról is gondoskodik a közeli Sumava Nemzeti Parkban, ahol jávorszarvasok egy nagyobb populációja él.

A világjáró jávorszarvast egyebek közt a Dunában is látták úszkálni Bécs mellett. Az állat Csehországból vagy Lengyelországból érkezhetett, ahol nagyobb példányszámban élnek jávorszarvasok.

Az „Emil der Elch” (Emil, a jávorszarvas) nevű Facebook-csoport kinyilvánított célja „nem az, hogy könyörtelen emberek üldözzék vagy zaklassák az állatot. Ezért kérjük, mindig tartsák szem előtt: minden állatot tisztelettel kell kezelni, és ők voltak az elsők ezen a világon” – olvasható az oldalon.

A közösségi médiában megoszlanak a vélemények Emil befogásáról, míg egyesek fel vannak háborodva és a jávorszarvas túléléséért aggódnak, mások a legészszerűbb megoldásnak találják a befogást és az áttelepítést.

Jávorszarvast látni Ausztriában rendkívül ritka esemény. A Bécsi Agrártudományi Egyetem szakértőjének becslése szerint évtizedenként talán hatszor észlelhettek Ausztriában jávorszarvast.

Az állat feltűnésekor az osztrák rendőrség figyelmeztetést adott ki, hogy ne közelítsenek a vadon élő állathoz, mert kiszámíthatatlanul tud viselkedni, ha fenyegetve érzi magát. Különösen óvatosságra intették az autóvezetőket, mivel gyakran súlyos következményekkel járnak a karambolok jávorszarvasokkal.

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu