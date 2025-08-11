1 órája
Itt az új TikTok-őrület: az előre elkészített smink
Már nemcsak a zabkását lehet előkészíteni másnap reggelre, hanem a sminket is. Előző este összeállított sminket is felvihet az arcára, így jelentős időt takaríthat meg a reggeli készülődés során. A legújabb TikTok-trend, a „meal prep makeup”, akár a jövő egyik meghatározó irányzata is lehet ebben a felgyorsult világban – vajon a bőre is értékelni fogja ezt?
A legújabb TikTok-trend szerint ez a „meal prep makeup” trend lehet a jövő ebben a felgyorsult világban (a kép illusztráció)
Forrás: MW
Fotó: Flajsz Péter
Gyorsan felkapott lett a TikTokon ez a sminktrükk – írja a life.hu. A módszerhez csak frissentartó fólia kell: a tükör előtt az arcformának megfelelően felviszik rá az alapozót, korrektort, kontúrt, bronzosítót, pirosítót és highlightert, majd a fóliát a hűtőbe teszik. Reggel elég elővenni, felhelyezni, kicsit igazítani, és kész is a smink. Sokan dicsérik, mert egyszerű, gyors és praktikus – de vajon a bőr is így gondolja?
Ez a profik véleménye
A profi sminkesek úgy vélekednek az esetről, hogy ez inkább egy kreatív megtestesülés, mint egy bevált módszer. Ki lehet próbálni, de semmiképp sem szabad hosszú távon alkalmazni! Ehhez is nagyon fontos, hogy ismerd a bőröd és tudd mik a saját határaid!
A felhasználók lelkesednek, a bőrgyógyászok viszont óvatosságra intenek. Sokan eleve problémás arcbőrrel küzdenek, és számos kozmetikumot használnak a javítására, mégis egyre többen próbálják ki ezt a trendet, amely akár tovább is ronthatja a bőr állapotát. Hogy pontosan mire figyelmeztetnek a szakértők, az kiderül a life.hu cikkéből.