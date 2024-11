Szerencsére arról, hogy a tojás egészséges-e, már nem nagyon folynak viták. A tojás ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag, tele van fehérjével és sokféleképpen elkészíthető. Fogyaszthatjuk főtt tojásként, rántottaként, esetleg buggyantott formában vagy omlettként, de ha nagyon ráérünk, készíthetünk belőle tojáskrémet vagy kaszinótojást is. A húsvéti ünnepi asztalon ugyanúgy ott a helye, mint egy sima rohanós hétköznapon egy sietős reggeli alapjaként.

A főtt tojás is szuper reggeli

Fotó: Timolina / Forrás: Shutterstock

Ez a trükkje: így lehet a legegészségesebb a tojás

Könnyen előfordulhat azonban, hogy tojássütés közben szinte végzetes hibát vétünk. Nem mindegy ugyanis, hogyan készítjük el a tojást.

Angel Luk dietetikus azt tanácsolja, bármennyire is ízletes a tükörtojás, érdemes inkább rántottát vagy omlettet készíteni reggelire – alacsonyabb hőfokon, kevesebb olajjal, így sokkal egészségesebb lesz.

A Kanadában regisztrált szakember már több száz ember étkezési szokásait reformálta meg, rengeteg tapasztalattal a háta mögött azt is elárulta, hogy ha túl sok olajat használunk, és még egy másik hibát is elkövetünk tojássütés közben, könnyen veszélyessé válhat a reggeli – a life.hu cikkéből az is kiderül, miért.