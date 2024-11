Manapság a kommunikáció nagy része már nem személyesen zajlik. Mindenki rengeteg emailt kap, akár a munkahelyén, akár a személyes postafiókjába. Barátok üzenetei, hírlevelek, időpont-egyeztetések, akciók – az ember gyakran alig győzi megválaszolni a leveleit.

Mentális zavart is jelezhet, ha túl sok adatot tárolunk a telefonunkon

Fotó: Andrii Iemelianenko / Forrás: Shutterstock

Vannak olyanok, akik tényleg akár képtelenek is lehetnek rá, mert egyszerűen elvesztek az olvasatlan levelek között.

Ennek több oka is lehet, néhány sajnos igen komoly.

A life.hu azt írja, az olvasatlan levelek mögött szorongás, döntési nehézségek és az időgazdálkodás hiánya is állhat.

Sokan rengeteg olyan adatot is tárolnak a telefonjukon, amelyekre nincs is szükségük. Halogatják, hogy kitöröljenek fotókat, mémeket, és persze olvasatlan leveleket is. Ez persze egy ördögi kör, hiszen minél több olvasatlan levelük van, annál rosszabbul érzik magukat, ha ránéznek a telefonjukra.

Szorongásra is utalhat

Ez a digitális káosz pedig pszichésen is nagyon megterhelő – mondta Dr. Emanuel Maidenberg, a pszichiátria és a viselkedéstudományok klinikai professzora, az UCLA egyetemén.

A túl sok olvasatlan levél emellett akár szorongásos, kényszeres zavarra is utalhat. A professzor a life.hu cikkében azt is elárulta, honnan ered ez a félelem.