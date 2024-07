A hercegné, aki még nagybetegen is elkötelezett maradt az uralkodó és a királyi család támogatása mellett, az elmúlt hetekben újra a reflektorfénybe lépett: megjelent a Trooping the Colour ünnepségen, és Wimbledonban is ő adta át a győztesnek járó trófeát.

Van azonban valami, amire határozott nemet mondott Katalin, mégpedig akkor, amikor Károly néhány évvel ezelőtt különleges kérést intézett hozzá. Katalin - Harry herceg szerint - határozottan visszautasította azt.

Sussex hercege a Spare (Tartalék) című könyvében árulta el a részleteket. Harry szerint Károly arra kérte Katalint, hogy változtassa meg a nevét, de ő nem volt hajlandó eleget tenni ennek.

Fotó: AFP

Károly király, angolul (Charles) és Kamilla királyné (angolul Camilla) neveik miatt lett volna szükség erre. Ugyanis már volt egy királyi jelkép: egy C betűvel és felette egy koronával, ami a királyra és a királynére utalt. Mivel Katalin hercegné nevének eredeti írásmódja Catherine, Károly úgy érezte, hogy ez túl zavaró lenne.

Legyen Katherine K-val - javasolták

- idézte fel Harry herceg az eseményeket. A herceg állította, hogy amikor a javaslat elhangzott, bátyja, Vilmos nem véleményezte azt: "Vilmoshoz fordultam, és olyan pillantást vetettem rá, hogy 'Hallod ezt? ' Az arca rezzenéstelen maradt." Katalin azonban megtartotta teljes nevének, a Catherine-nek az eredeti írásmódját, annak ellenére, hogy ez zavart okozhat.

Hogy később ez mit okozott kettejük kapcsolatában, kiderül a Life.hu cikkéből.