Biztos, hogy Frano Selak a világ legszerencsésebb embere. A korábban zenetanárként dolgozó amerikai születésű férfi ugyanis 7 halálközeli élményt is túlélt, majd 5. házassági évfordulóját megünnepelve vásárolt egy sorsjegyet Horvátországban, és no lám el is vitte a főnyereményt. A részletek még ennél is durvábbak.

A férfi életének filmszerű jelenetei 1962-ben kezdődtek, amikor egy vonaton utazott, amely felborult a síneken és egy jeges folyóba zuhant. A járaton 17-en meghaltak, Frano azonban megúszta ép bőrrel a balesetet.

Frano egyszer az autójával lezuhant egy 91 méteres szikláról, azonban úgy pörgött a kocsi, majd érkezett a földre, hogy a férfi túlélte ezt is. Ezután 1963-ban katonaként kidobták egy repülőgépből, 1966-ban balesetezett a busz, amelyen utazott, 1970-ben és 1973-ban pedig két autótűzből sikerült kiszabadulnia. 1995-ben megint buszbalesete volt, de itt őt magát ütötte el egy jármű, de ezt is túlélte néhány karcolással.

