Jennifer Lopez szépségéről vallott. Az énekesnő és színésznő húszéveseket megszégyenítő módon fiatalos és szexi még 53 évesen is, az egész világ tudni szeretné, mi a titka. Lopez most erről mesélt - írja a Daily Star nyomán az Origo.

Ahhoz, hogy a bőre ilyen ránctalan és fiatalos legyen, természetesen használ krémeket a sztár, de bevallása szerint a következőkre mind szükség van: 30 faktoros napvédő krém, arcszérum, egészséges életmód, táplálékkiegészítők, sok víz. Bevallása szerint a legnagyobb titka, amivel akár 10 évet is fiatalodhat egy éjszaka alatt, az nem más, mint az alvás.

"Ha minden éjjel legalább 7-9 órát alszunk, az megváltoztathatja az életünket. Néha felébredek, és azt mondom: Hűha! 10 évet vesztettem a koromból! – üzente J.Lo. Még azt is hozzátette, hogy ő becsempészte a kiváló minőségű olívaolajat is a szépségtükkjei közé, így érdemes lehet azt is bevetni némi arckrémmel összekeverve.