Furcsa jelenségre kapták fel a fejüket május 2-án a Solar and Heliospheric Observatory weboldal látogatói, ahol élőben nézhették a Napot megfigyelő kamera képét.

Az élő közvetítés egyik pillanatában jól láthatóan egy fekete kocka kivált a Napból, és szinte ezzel egyidőben a weboldal is leállt – számolt be róla a The Sun alapján a Tények.

Scott C Waring idegenszakértő, aki az egésznek tanúja volt az UFO-észlelésekkel foglalkozó blogjában elárulta, nem ez volt az első alkalom, hogy fekete kockákat lehetett látni. Meggyőződése, hogy a NASA eltitkol valamit.

Bernhard Fleck a SOHO projekt tudósa és küldetésvezetője azonban ésszerű magyarázatot adott a történtekre. Arról van szó, hogy a fekete kockára hasonlító alakzat csupán egy hiba a felvételen.

Borítókép: illusztráció