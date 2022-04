Bizonyára mindenkiben felmerültek már olyan kérdések a halállal, a temetésekkel, a balzsamozással kapcsolatban, amiket nem hogy cikinek, de egyenesen tiszteletlennek érzett feltenni, esetleg túl bizarrnak tartotta. Szerencsére pont erre jó a közösségi oldalak viszonylagos névtelensége, és az olyan, szakmájukat a TikTokon vagy épp az Instán kitárgyaló emberek, mint amilyen az Egyesült Államokban élő Lauren Eliza, aki temetkezési vállalkozóként nem csak a végső búcsú megszervezésével, de a holttestek bebalzsamozásával, felöltöztetésével, kisminkelésével is foglalkozik – emellett kész a legmeredekebb kérdésekre is választ adni.

Lauren szerint egyébként a TikTok sokat segít neki abban, hogy megmutassa: halottakkal foglalkozni is egy ugyanolyan szakma, mint bármi más. szerinte ugyanis nagyon káros, hogy jelenleg egyfajta rejtély övezi a temetkezési vállalkozók munkáját.

Mi történik a babával, ha egy terhes nő veszti életét?

Az egyik ilyen, sokakat izgató kérdés, hogy mi történik abban a tragikus helyzetben, ha egy terhes asszony hal meg és születendő gyermeke életét sem lehet megmenteni? Együtt temetik el őket vagy külön? Kiveszik a magzatot az édesanyából?

Lauren elárulta: valójában ez sok tényezőtől függ, legfőképp attól, mennyire előrehaladott volt a terhesség, illetve mit szeretne a család. Volt már olyan esete, amikor a babát az anyukájában temették el, de olyan is akadt, amikor a család kifejezetten kérte, hogy láthassák a gyermeket. Ilyenkor kiveszik a méhből, és külön bebalzsamozzák.

A videó egyébként, amiben erről beszél, 1,8 millió emberhez jutott el.

Mi történik, ha egy nő "azokon a napokon" veszti életét?

Legalább ennyien kíváncsiak arra, mi történik, ha egy fiatalabb, még a menopauzát el nem ért nő hal meg, méghozzá épp akkor, amikor tampont használ? Bármennyire is bizarr a kérdés, Lauren szerint sajnos nagyon is jogos a kérdés. Mint egyik videójában magyarázza, a fiatalabb elhunytaknál szinte mindig csinál a hatóság boncolást, amely során az idegen tárgyakat is eltávolítják, így amire hozzájuk eljut egy holttest, ezzel már rendszerint nem kell foglalkozniuk. Ha azonban nem végeztek valami miatt teljes boncolást, ő temetkezési vállalkozóként akkor sem feltétlenül távolíthat el a testből bármit is a család engedélye nélkül. Sőt, ha nem koporsós temetést, hanem hamvasztást kérnek a gyászolók, meg sem vizsgálhatja a holttestet.

Természetesen a balzsamozást végez, van engedélye a családtól: ilyenkor igen, eltávolít minden nem odaillő tárgyat, így a tampont is.

Mit tegyek, ha nem szeretném, hogy eltemessenek vagy elhamvasszanak?

Sokakat izgat, tényleg csak két lehetőség van? Temetés vagy hamvasztás? Többek szerint ugyanis egyik rosszabb, mint a másik. Az Egyesült Államok bizonyos államaiban van egy harmadik lehetőség, az alkáli hidrolízis, mely során a hamvasztásnál alacsonyabb hőmérsékleten és emelt nyomáson kezelik a testet, lebontva folyadékká és csontokká. Az USA mellett Kanadában, Ausztráliában, Mexikóban és Dél-Afrikában élhetünk ezzel a lehetőséggel - írja a Bors.