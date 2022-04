A világsajtó – főleg a brit bulvármédia – mikroszkóppal figyeli és elemzi a Vlagyimir Putyin nyilvános megjelenéseiről készült videókat; olyan jeleket próbálnak észlelni, amelyek arra utalnak, hogy az orosz elnök súlyos beteg. És ami azt illeti, ilyen jelek az Ukrajna elleni invázió kezdete óta egyre gyakrabban mutatkoznak.

Eleinte Putyin puffadt arcát látva vontak le olyan következtetéseket, hogy botoxszal töltötték fel, esetleg szívbeteg, más források tudni vélik, hogy folyton mellette van egy rákspecialista, amiből az következne, hogy a politikus daganatos megbetegedésben szenved. Újabban pedig kézremegést fedeztek fel nála, az pedig kétségkívül a Parkinson-kór leginkább árulkodó kísérőjelensége.

A Daily Express most a legutóbbi Putyin–Lukasenka-csúcstalálkozóról készült videót vette górcső alá – ezt szemlézte az Index.

Korábban Allan Pease testbeszédszakértő beszélt arról, hogy ő tanította meg a trükkökre Vlagyimir Putyint, és szerinte az orosz elnök betegséggel küzd.

A testbeszédszakértő és író 1991-ben találkozott először Vlagyimir Putyinnal, Szentpéterváron. A férfi azzal a céllal utazott a feleségével a volt Szovjetunióba, hogy kihasználják a piaci rést, és képzést tartsanak a volt kommunista országok politikusainak, hogyan váljanak „nyugatibb” vezetővé – írja a The Sun nyomán a Bors.

„Putyin gyorsan tanult, hamar átvette, amiket tanítottam neki, és később láttam, hogy ugyanazokat a technikákat alkalmazza a televízióban” – mondta Allan Pease, aki megtanította Putyinnak a hatalmi pózokat, köztük az úgynevezett templomtoronypózt is, amelynél összeteszi a kezét, mintha templomtorony lenne, hátradől, és mosolyog, anélkül, hogy látszódna a foga.

„Érdemes az ukrajnai invázió előtt készült felvételeket megnézni Putyinról, mindig így mutatkozik, olyat viszont sosem lehet róla látni, hogy keresztbe tenné a karját” – mondta a testbeszédszakértő, aki számára a legnagyobb kihívást az jelentette, hogyan kezelje az „orosz arckifejezést”, mivel a szovjet katonák nem mosolyoghattak. Ezt Putyinnak el kellett felejtenie.

Putyin meghízott, egyre paranoiásabb

Az ausztrál férfi szerint Putyin abban hitt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmenekül Ukrajnából, és tárt karokkal fogadják az oroszokat. Putyin azonban sokat változott az elmúlt hónapban.

„Sokat hízott, sok zsírt cipel. Oroszországi barátaim körében azt pletykálják, hogy vastagbélrákja van. Mindig odafigyelt az egészségére, de most egyértelműen látszik, hogy nem edz. Ráadásul a viselkedése és a testbeszéde is drasztikusan megváltozott, már nem tűnik olyan magabiztosnak”

– mondta Allan Pease, aki szerint Putyin egyre paranoiásabb, igyekszik mindenkit távol tartani magától.

A testbeszédszakértő szerint lelki vagy testi betegsége magyarázhatja Putyin elhamarkodott cselekedeteit Ukrajnában, ahol vélhetően minimális ellenállásra számított.

„Putyin most 69 éves. Mindig is hazafi volt. Ha lépést akart tenni Ukrajnával, a betegségével, lehet, hogy azt gondolja, a fenébe is, én bemegyek” – tette hozzá.