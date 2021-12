Akkoriban nem volt titok, hogy Elvis igazi hedonistaként élt. Finoman szólva nem vetette meg az ínycsiklandó falatokat, egy nap akár 12.000 kalóriát is bevitt, emellett pedig hangulatjavító gyógyszereket és tudatmódosító szereket is használt. A vagyona és persze az orvosa lehetővé tette, hogy bármilyen droghoz hozzájusson. A boncolási jegyzőkönyv szerint olyan mennyiségű szintetikus szer volt a testében, hogy az már önmagában is a halálát okozhatta volna, azonban mégsem ez okozta a vesztét. Legalábbis nem közvetlenül...