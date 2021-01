Romantikus történelmi regényt írt Sarah Ferguson

András herceg volt feleségének nem az augusztusban megjelenő könyve az első, a hercegnő korábban memoárt is írt és több gyermekkönyve is megjelent már.

Augusztusban jelenik meg a brit Mills & Boon kiadónál Sarah Ferguson, András herceg volt feleségének romantikus történelmi regénye, amelynek főhőse dédnagynénje, Lady Margaret Montagu Douglas Scott.

A Her Heart for a Compass című regényt részben Sarah Ferguson saját élete ihlette – számolt be róla a The Guardian brit napilap honlapja.

A kiadó ajánlása szerint „a magával ragadó történelmi saga elröpíti az olvasót Viktória királynő udvarának szalonjaiból és Skócia, valamint Írország nagyszerű vidéki kastélyaiból a londoni nyomornegyedekbe és az 1870-es évek New York-i üzleti forgatagába”. A történetben Margaret, aki szakítani akar a megszokott sémákkal, és belső iránytűjét, a szívét követi, felfedezi élete értelmét, és közben szerelmes lesz.

Mint Sarah Ferguson elmondta, őseit kutatva talált rá Margaretre, és nagyon megörült, mert az ő egyik keresztneve is Margaret. A hercegnő arról is beszámolt, hogy miközben a regényben megtörtént események és valóságos személyek szerepelnek, a történetet képzelete alakította. Sok párhuzamot vélt felfedezni Margaret és saját élete között is.

A regény megírásában Marguerite Kaye volt segítségére, akit munkatársának és mentorának nevezett. Kaye-nek már több mint 50 regénye jelent meg a Mills & Boon kiadónál, könyveiből több mint 20 országban másfél milliónál is több példányt adtak el.

York hercegének volt felesége, II. Erzsébet királynő volt menye nehezen birkózott meg az uralkodócsalád életének követelményeivel, miután hozzáment András herceghez. Egy interjújában egyszer arról beszélt, hogy kezdettől reménytelennek érezte a helyzetét, nem tudott olyan tökéletes hercegnő lenni, ahogyan azt elvárták tőle.

A hercegnő korábban memoárt is írt, és több gyermekkönyve is megjelent már, továbbá ő volt az executive producere Az ifjú Viktória királynő című 2009-ben bemutatott történelmi drámának. A pandémia alatt gyermekkönyveket olvasott fel YouTube-csatornáján.