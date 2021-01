A Bonnie és Clyde, A Thomas Crown-ügy, a Kínai negyed és a Hálózat című filmek főszereplője gyerekkorától színésznek készült.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Január 14-én lett nyolcvanéves Faye Dunaway Oscar-díjas amerikai színésznő, a Bonnie és Clyde, A Thomas Crown-ügy, a Kínai negyed és a Hálózat című filmek főszereplője.

Az MTVA Sajtóarchívumának anyaga:

A Floridában született, szabálytalan szépségű nő már tizenévesként sorra nyerte a szépségversenyeket, a modellügynökségek ajánlatait azonban visszautasította, mert színésznő akart lenni. Színi tanulmányait Floridában, majd Bostonban folytatta, és még londoni egyetemi ösztöndíját is feladta egy New York-i színház képzési programja kedvéért. Tehetségére a legendás rendező, Elia Kazan figyelt fel, a Broadway deszkáin 1962-ben mutatkozott be.

Már 1965-ben esélyes volt egy James Bond-film női főszerepére, de a producerek végül nem őt választották. A pályakezdésre így sem panaszkodhatott: 1967-ben Natalie Wood és Shirley MacLaine orra elől halászta el a Bonnie és Clyde női címszerepét, Warren Beatty partnereként. Alakításáért Oscar-díjra jelölték, berobbant a köztudatba, divatot is teremtett, hajviseletét, ruháit és fekete svájcisapkáját sok nőtársa kezdte utánozni. A klasszikussá vált film bemutatójának 50. évfordulóján az Oscar-gálán a két főszereplő jelentette be a legjobb film győztesét. Ez az alakításuk is emlékezetes maradt, de nem az ő hibájukból: a borítékok összekeveredése miatt elsőre rossz nyertest hirdettek ki, így meglehetősen kínos pillanatokat éltek át.

Dunaway élni tudott a lehetőséggel. Következő filmjében, A Thomas Crown-ügyben Steve McQueen volt a partnere, aki egy időre a magánéletben is társa lett. A film három évtizeddel később készült új változatában is feltűnt, egyedüliként az eredeti szereplőgárdából. A következő időszakban a csontos arcú, „gonosz” tekintetű, mégis férfiak millióinak szívét megdobogtató színésznő a legnagyobb színészekkel és rendezőkkel dolgozhatott. Szerepelt filmdrámában (A megegyezés), westernekben (Kis nagy ember, Doc Holliday, Oklahoma olaja), katasztrófafilmben (Pokoli torony), politikai krimiben (A keselyű három napja), Miladyként ármánykodott A három testőrben és A négy testőrben.

Pályafutása talán legemlékezetesebb alakítását 1974-ben Roman Polanski Kínai negyed című krimijében, Jack Nicholson partnereként nyújtotta. A rendező ugyan eleve őt szemelte ki, a szerepet mégis csak azután kapta meg, hogy riválisa, Ali MacGraw – akkoriban a producer felesége – Steve McQueen kedvéért faképnél hagyta urát. A forgatás legendásan rossz légkörben zajlott, a rendező és a díva vitája többször a tettlegességig fajult. Mindez azonban a végeredményen egyáltalán nem érződött, a filmet 11 kategóriában jelölték Oscar-díjra. A színésznő ekkor még üres kézzel távozott (csak a forgatókönyv nyert), 1976-ban viszont már magához szoríthatta a filmvilág legrangosabb kitüntetését, amelyet a média világának visszásságait leleplező, Sidney Lumet rendezte Hálózat című filmdráma főszerepéért ítéltek neki.

A nyolcvanas évek elején az Anyu a sztár című életrajzi produkcióban Joan Crawford színésznőt formálta meg, filmbéli lányánál valójában csak tizennégy évvel volt idősebb. Az alkotás azonban egy időre véget vetett karrierjének: a lesújtó kritikák mellé a legrosszabb alakításért járó Arany Málna-díjat is „bezsebelte”, sőt versenyben volt az évtized legpocsékabb színésznője nem túl hízelgő címéért is. Kudarccal végződött házassága depresszióssá tette, alkohol- és nikotinfüggőségétől csak orvosi segítséggel tudott megszabadulni.

A kilencvenes években forgatott filmjei közül emlékezetesebb az Emir Kusturica által rendezett, az amerikai álomról szóló Arizonai álmodozók című filmdráma, amelyben Johnny Depp oldalán játszott, valamint a Don Juan DeMarco című romantikus vígjáték, utóbbiban az idős Marlon Brando és ismét Depp volt a partnere, a legenda szerint a szerepet az utóbbi ajánlására osztották rá.

1994-ben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy beperelte a zeneszerző Andrew Lloyd Webbert, aki – arra hivatkozva, hogy a színésznő nem énekel elég jól – elvette tőle a Sunset Boulevard című musical főszerepét a Broadwayn. Az ügy peren kívüli egyezséggel zárult, a minden bizonnyal tetemes fájdalomdíj összegét nem hozták nyilvánosságra.

Faye Dunaway az utóbbi időben jobbára epizódszerepekben és tévésorozatokban tűnt fel, játszott a többi közt a Columbo, a Helyszínelők és a Grace klinika egy-egy részében. Néhány éve szerepet vállalt drámában (A Jézus-dosszié) és több thrillerben (Bye Bye Man – A rettegés neve, Végzetes vágyakozás). Utóbbi műfajban született, The American Connection című munkáját a tervek szerint idén mutatják be az amerikai mozik.

A színésznőt számos férfihoz fűzték gyengéd szálak, de csak kétszer ment férjhez. Életrajzát Looking for Gatsby címmel 1995-ben jelentette meg, a cím arra utal, hogy 1974-ben nem ő, hanem Mia Farrow kapta meg a hőn áhított szerepet A nagy Gatsby című filmben. Az Oscar-, Golden Globe-, Bafta- és Emmy-díjas színésznőnek csillaga ékesíti a Hollywoodi Hírességek sétányát, 2011-ben a cannes-i nemzetközi filmfesztiválon megkapta a francia Művészet és Irodalom Lovagrendjének kitüntetését, két évvel később a locarnói nemzetközi filmfesztiválon elsőként vehette át a Leopard Club Award kitüntetést. 2018-ban a Gucci táskareklámjának volt az egyik arca.