Megnyílt a prágai John Lennon-fal múzeuma pénteken.

The Lennon Wall Story névre keresztelt múzeumban többtucatnyi, főleg a csehszlovák szocialista rendszer utolsó évtizedeiben készült fényképpel, tematikus kiadvánnyal, valamint egy új dokumentumfilmmel ismerkedhetnek meg a látogatók.

A cseh főváros Kisoldalán található Napa bár pincehelyiségeiben berendezett, The Lennon Wall Story névre keresztelt múzeum a közeli Kampa-szigeten lévő híres John Lennon-fal történetével ismerteti meg az érdeklődőket. A kis múzeum hétvégeken, péntektől vasárnap estig lesz látogatható.

„Négy évig dolgoztunk az ötlet megvalósításán. A dokumentumfilm mintegy félórás, és olyan emberek vallomásai hallhatók benne, akik szoros kapcsolatban álltak a Lennon-fallal”

– mondta Eva Tichácková, a múzeum alapítója a megnyitó után újságíróknak.

A Lennon-fal a hetvenes évek elején jött létre, amikor a Máltai Lovagrend kertjének falán, a Velkoprerovské téren megjelentek a korabeli szocialista rendszert bíráló első versek, szövegek. Később egy Lennon-portré is felkerült a falra, amelynek környéke akkoriban a prágai fiatalok és olykor az ellenzéki találkozók népszerű színhelyéül is szolgált.

A szocialista hatóságok a Lennon-falat rendszeresen átfestették, de az mindig megújult, és bekerült az útikalauzokba is, mint Prága egyik idegenforgalmi látványossága.

Az utóbbi években azonban a népszerű hely gyakran vált főleg külföldi turisták prédájává, akik számos esetben értelmetlen és durva jelszavakat, jelképeket festettek a falra.

A Máltai Lovagrend és a prágai belváros önkormányzata ezért két éve lezárta, és néhány hónap alatt teljesen felújíttatta a falat, amelyet azóta a rendőrség őriz.

A híres fal mintegy 150 négyzetméteres festményének új változatán is John Lennon portréja dominál, egy világtérképre helyezve.

Mellette a híres Lennon-dal címe, All You Need is Love olvasható, majd a szabadság és szerelem szavak harminc nyelven, köztük magyarul is. A színes szabadtéri galéria 30 cseh és külföldi művész közös munkájának eredménye. A fal művészeti koncepcióját Pavel Stastny cseh képzőművész dolgozta ki.

A nagyobb törvényi védelem érdekében Prága belvárosának önkormányzata a Lennon-falat hivatalos emlékhellyé nyilvánította.

Borítóképünkön a prágai John Lennon-fal