Meghalt B.J. Thomas többszörös Grammy-díjas énekes

Hetvennyolc éves korában meghalt B.J. Thomas többszörös Grammy-díjas amerikai énekes, aki az 1969-ben bemutatott Butch Cassidy és a Sundance kölyök című film Oscar-díjas dalát énekelte.

Thomast az egyik legsokoldalúbb amerikai énekesként tartják számon, aki jelentős sikereket érte el a pop, a country és a gospel műfajokban, egyebek között az I Just Can’t Help Believing, a Raindrops Keep Fallin’ On My Head és a Hooked on a Feeling című slágereivel.

Az énekesnél márciusban állapítottak tüdőrákot, a betegség szövődményei okozták szombaton halálát – jelentette be ügynöke, Jeremy Westby.

Az Oklahoma államból származó Billy Joe Thomas 1966-ban robbant be a zene világába az I’m So Lonesome I Could Cry című gospel stílusú dalával és azóta több millió lemezt adott el számtalan műfajban. 1976-ban megjelent Home Where I Belong című albuma az első gospel album volt, amelyből több mint egymillió példány kelt el.

A Burt Bacharach and Hal David által írt Raindrops Keep Fallin’ On My Head című dala, amelyet a Butch Cassidy és a Subdance kölyök című filmben énekelt, nemcsak a slágerlisták élére került, hanem Oscar-díjat kapott a legjobb eredeti dal kategóriában.

Eredetileg nem Thomast választották ki a ballada eőadására, de Ray Stevens elutasította a felkérést.

A dal azóta számos sikert érte el, és 2013-ban beválasztották a Hírességek Csarnokába.

A hetvenes években Thomas a popzene területén is kipróbálta magát, a hetvenes évek végétől, és a 80-as években a legsikeresebb gospel énekes volt, öt Grammy-díjat nyert.