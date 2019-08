Két szerző életműve előtt tiszteleg az idei Film Maraton

Nemzetközi sztárokkal várja a nézőket a harmadik Klasszikus Film Maraton, a gazdag filmes hagyományunk továbbélését és modernizálását célzó filmfelújítási program egyhetes ünnepe. A mustrán szep­tember 4. és 11. között negyven olyan filmet láthatunk, amelyet az elmúlt három év alatt restauráltak.

akit Jirí Menzel Sörgyári capricciójának főszereplőjeként ismert meg a hazai közönség – olvasható a Magyar Nemzet írásában.

A Magyar Nemzeti Filmalap-Filmarchívum teljes modernizálását célzó terv feladata, hogy a magyar filmeket nemzeti digitalizálási program révén átmentse az utókornak. Az elmúlt években felújított filmek reprezentálására, mintegy hagyományteremtő céllal, olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol elsősorban a magyar restaurált filmeké a főszerep, de ezzel egyidejűleg meghívhatjuk más európai országok filmtörténetileg fontos filmjeit is – tájékoztatta a lapot Ráduly György, a filmarchívum igazgatója.

A film maratonra ezekből a kópiákból negyvenet hoz el a filmarchívum a nézőknek, és összesen 48 magyar filmet vetítenek majd a mustra nyolc napja alatt.

Szeptember 9-én, 19.30-tól a Szent István-bazilika előtti téren Nyman személyesen vezeti be a nézőket az általa komponált, az Ember a felvevőgéppel című 1929-es némafilmhez írt zenébe.

A magyar filmzeneírókra is fókuszál a film maraton. Ráduly György kiemelte, hogy Rózsa Miklós háromszoros Oscar-díjas filmzeneszerző (Hitchcock Elbűvölve, George Cukor Kettős élet, Sam Zimbalist: Ben-Hur) neve éppúgy az alapműveltségünk részévé kell hogy váljon, mint Kozma Józsefé, akinek európai filmtörténetben jegyzett alkotásait mutatja be a mustra.

E két szerző életműve előtt tiszteleg a szemle.

Afféle filmzenei körsétára invitáljuk a nézőt, körüljárva a film és a zene közel 125 éves történetét.

Igyekeztünk különböző korszakokat úgy bemutatni, hogy helyet kapjanak a magyar filmzeneszerzők: Márkus Alfréd, Eisemann Mihály, Fényes Szabolcs, Cseh Tamás, Másik János jegyzett filmzenéi is ott vannak a válogatásban, és „véletlen” magyar vonatkozások is felbukkannak.

Ilyen a Mindhalálig zene, amelynek az egyik gyerekfőszereplője volt magyar színész – vezetett be a programokba Ráduly György.

Elmondta, a meghívottakkal évről évre a nemzetközi kötődést is erősítik, hiszen a filmarchívumok világszövetségének 120 tagja van, amely kollegiális rendszerben működik.

Ez a partneri szövetség arra is jó, hogy elveszett vagy annak vélt magyar filmekre bukkanjunk. Legaktuálisabb példa a közelmúltban Amszterdamban előkerült Munkászubbony című 1914-es magyar film, amelyet most restaurálunk és valószínűleg az egyetlen olyan film, amelyben Hegedűs Gyula játékát láthatjuk majd.

Vagy ilyen az osztrák filmarchívum által felajánlott Rabmadár című német film is, amelyet magyar alkotók, Sugár Pál és Lázár Lajos jegyeznek és Turay Ida is játszik benne. A film hazai újra felfedezésének örömére nemcsak levetítjük ezt a munkát a fesztiválon élő zongorakísérettel, de a Filmarchiv Austriának köszönhetően a filmarchívumunk gyűjteményébe kerül az egyetlen fennmaradt teljes hosszúságú kópia, ami majd a digitális restaurálásnak az alapja lesz – hangsúlyozta az igazgató.

Aznap este 19.30-tól a Szent István téren ingyenes szabadtéri vetítésen láthatják a nézők a Magas szőke férfi felemás cipőben (1972) című vígjátékot, a film előtt Pierre Richard üdvözli a közönséget.

A közönség a film eddig nem látott próbafelvételeiből is láthat egy rövid részletet.

A rendezvény záróakkordja Szabó István Édes Emma, drága Böbe című filmje lesz szeptember 11-én, amelyre szintén nemzetközi sztárt hívtak meg a szervezők: Johanna ter Steegét, a film főszereplőjét látják vendégül.

A tavalyi maratonhoz hasonlóan idén is lesznek ingyenes szabadtéri vetítések a budapesti Szent István téren, ahol a már említett filmek mellett az Evita, a Fehérlófia, a Queen 1986-os budapesti koncertfilmje és az István, a király is látható lesz. Egerben is átveszik a programok egy részét és a Győri filmnapok is válogatást állított össze a restaurált magyar filmekből.