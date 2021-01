Elutasították a Grammy-jelölést, mert szerintük túl sok a fehér jelölt

Visszautasította a Grammy-jelölést három előadó, Alastair Moock, a The Okee Dokee Brothers és a Dog on Fleas, akiket a gyerekzenei album kategóriában jelöltek a neves díjra – írja a V4NA hírügynökség.

Alastair Moock szerint egy ilyen év után nem jó, hogy csak fehér bőrű jelöltek vannak. Bár ő maga szeretne Grammy-díjat kapni, nem így, amikor a pálya szerinte nem mindenki számára kiegyenlített.

Three Grammy contenders decline nomination because everyone in their category is white https://t.co/33GuQWtRfV

— Ian Miles Cheong (@stillgray) January 5, 2021