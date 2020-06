Elszállítják II. Lipót Antwerpenben felállított szobrát (videó)

Sajtótájékoztatóján Koen Palinckx polgármester azt közölte, hogy a szobrot

A lap úgy tudja, hogy a szobor elszállítása végleges lehet, nem állítják vissza eredeti helyére, egyelőre a múzeum raktárában fogják őrizni.

Az Antwerpen északi negyedében található Ekeren városrészben álló szobrot az egykori uralkodó 1873-as látogatása emlékére emelték. Az alkotás az utóbbi évtizedekben számos támadás célpontja volt.

Az elmúlt hetekben és hónapokban az egykori királyt ábrázoló több köztéri alkotást is megrongáltak belgiumi városokban. Legutóbb csütörtökön, ismeretlen tettesek megrongálták az általa alapított belgiumi Afrika-múzeum kertjében álló szobrát. Szerdán az Ekerenben álló szobrot gyújtották fel, miután vörös festékkel lelocsolták.

A fővárosban található belga földrajzi társaság épületét szintén vörös feliratokkal mázolták össze. A feliratok arra emlékeztetnek, hogy a falakon belül működő kartográfiai vállalat készítette az 1885-től két évtizeden keresztül a király személyes tulajdonát képező kongói terület térképét.

So, the statue of Leopold II is being removed in Antwerpen 🤔 pic.twitter.com/KQoL5bfb2p

— Healer (@Healer1official) June 9, 2020