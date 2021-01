Elhunyt a világhírű Animals egyik alapítója

Meghalt Hilton Valentine gitáros, az Animals angol rockzenekar alapító tagja, aki a The House of the Rising Sun (A felkelő nap háza) című amerikai dal feldolgozásának egyik legismertebb nyitó dallamát játszotta az 1960-as években.

A zenész pénteken hunyt el, 77 éves korában – közölte az együttes kiadója, az ABKCO Music vasárnap Valentine feleségére hivatkozva.

„Az Animals együttes alapító tagja és eredeti gitárosa, Valentine a gitározás úttörője volt, hatást gyakorolt a rock and roll hangzására évtizedeken át”

– írta a kiadó Twitter-üzenetében

Az északnyugat-angliai North Shieldsből származó zenész 1963-ban alapította meg az angol rockzenekart Eric Burdon énekessel, Chas Chandler basszusgitárossal, Alan Price orgonistával és John Steel dobossal.

Az együttes leghíresebb dala, az 1964-ban feldolgozott A felkelő nap háza mind a brit, mind az amerikai zenei toplisták élére került.

A dal olyan visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban, hogy sok ember alig akarta elhinni, az együttes az észak-angliai iparvidékről származik.

„A felkelő nap nyitó dallama soha nem fog már ugyanúgy hangozni. Nem csak el kell játszani, meg kell élni. Megszakad a szívem Hilton távozásának hirtelen hírére”

– írta Eric Burdon az Instagramon.

Valentine négy évig dolgozott az együttessel, és gitárjátéka olyan klasszikussá vált dalaikat tette feledhetetlenné, mint a Don’t Let Me Be Misunderstood, a We Gotta Get Out of This Place és a Don’t Bring Me Down.

Amikor 1966-ban az eredeti együttes felbomlott, Hilton Valentine szólókarrierbe kezdett, egyebek között elkészítette All in Your Head című albumát.

Az Animals együttest 1994-ben beiktatták a Rock and Roll Hírességek csarnokába. Valentine az elmúlt években Connecticut amerikai szövetségi államban élt.

Borítókép: 1965. május 27-én a londoni repülőtéren készített kép Hilton Valentine-ról, Chas Chandlerről, John Steelről, Eric Burdonről és Dave Rowberryről, a The Animals brit rockzenekar tagjairól (b-j)