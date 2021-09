Az ABBA dalai negyven év után újra meghódítják a slágerlistákat

A két új dalt hagyományos kiadásban, CD és bakelit formájában is meg lehet vásárolni.

Az Abba két új dala a legjobb tíz közé jutott a slágerlistán Nagy-Britanniában. Utoljára 1981 decemberében volt példa arra, hogy az együttes számai ilyen kiemelkedően szerepeltek a brit kislemez-sikerlistán.

A legendás svéd popegyüttes novemberben megjelenő új albumán szereplő két szám, az I Still Have Faith In You és a Don’t Shut Me Down a 6. és a 7. helyet szerezheti meg az Official Charts honlapján közzétett becslések szerint, amelyek az eladásokon és az online lejátszásokon alapulnak. A Don’t Shut Me Down múlt heti megjelenése óta ugyanis a legtöbbet letöltött dal volt az Egyesült Királyságban. A két számot egyenként több mint 500 ezerszer játszották le a hétvégén.

A november 5-én megjelenő Voyage 39 év után az ABBA első albuma. Nyolc új dal mellett két feldolgozás is hallható lesz rajta, a Just a Notion és a Bumblebee, amelyeknek korábban csak demóváltozata volt ismert. Az albumra állítólag kevesebb mint 24 óra alatt mintegy 40 ezer előrendelés érkezett az Egyesült Királyságban. Az új dalok közül először a karácsonyi szám, a Little Things lesz hallható.

Az új ABBA-korszak jövőre koncerttel folytatódik, amelyen az együttes négy tagjának digitális másolatai lépnek fel Londonban, külön erre a célra épített ABBA-arénában.