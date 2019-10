Artmozik napja: több filmet premier előtt vetítenek

Negyedik alkalommal rendezik meg az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Europa Cinemas kezdeményezésére az európai art mozi napot.

Negyedik alkalommal rendezik meg az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Europa Cinemas kezdeményezésére az európai art mozi napot, aminek keretében egész Európában több mint hétszáz moziban lesznek vetítések vasárnap.

Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az európai filmművészet sokszínűségére és a művészmozi mint kulturális és közösségi tér fontosságára.

Magyarországon huszonnyolc art mozi csatlakozott a kezdeményezéshez, a hazai vetítéseken két új magyar játékfilm, egy magyar családi animáció és öt díjnyertes európai koprodukció is megtekinthető lesz.

A programban részt vevő kilenc budapesti és tizenkilenc vidéki filmszínház kínálatában több film premier előtt lesz látható: például a cannes-i filmfesztiválon Rising Star Award-díjjal elismert izlandi–dán dráma.

Ez a mű, A legfehérebb nap egy földrajzilag és érzelmileg is elszigetelődött exrendőr kálváriáját mutatja be, aki sejteni kezdi, hogy autóbalesetben elhunyt feleségének viszonya volt valakivel a városból. Napról napra eltökéltebben nyomoz, hogy kiderítse az igazságot, miközben veszélybe sodorja saját jó hírét és lelki épségét.

Ezenkívül további különlegességek is műsorra kerülnek:

többek között a berlini filmfesztiválon a legjobb forgatókönyv díját elnyert olasz bűnügyi dráma, a Ragadozók, a Különleges életek című francia vígjáték-dráma Vincent Cassel főszereplésével, valamint a szintén Berlinben a legjobb művészeti teljesítmény Ezüst Medve-díjával kitüntetett norvég–svéd–dán dráma, a Lótolvajok.

De megtekinthető lesz a kétszeres Oscar-jelölt Mű szerző nélkül, Florian Henckel von Donnersmarck (Mások élete) új filmje is, amiben a híres kortárs képzőművész, Gerhard Richter élettörténetét alapul véve fest képet a művészi útkeresésről, a meghasonlásról és a siker visszásságairól, egyúttal monumentális tablót bemutatva a XX. századi történelemről.

Az európai art mozi nap részeként több helyszínen vetítik Hartung Attila ifjúsági filmdrámáját is, amely az ezredfordulón születettek egyik legnagyobb problémájával foglalkozik: a közösségi médiában zajló és akár minden határon túlmenő lájkvadászatról és bizonyítási vágyról, az ezektől való görcsös függésről.

A film címe (FOMO – Megosztod és uralkodsz) is sokatmondó: a betűszó jelentése ugyanis Fear of Missing Out, azaz „félelem, hogy kimaradok valamiből”.

A programból természetesen idén sem maradnak ki a legkisebbek: vetíteni fogják Jurik Kristóf és M. Tóth Géza animációs filmjét is, ami Dániel András író-grafikus népszerű Kuflik-mesekönyvsorozata alapján készült.

A két évvel ezelőtti európai art mozi napon debütált, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szórakoztató Egy kupac kufli folytatása ismét elkalauzol a kukacok és kiflik keresztezéséből létrejött „kuflik” abszurd humorral átszőtt, mókás világába.

A negyedik európai art mozi nap részletes programja és az egyes mozik műsora a www.artmoziegyesulet.hu oldalon olvasható.