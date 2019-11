A Louvre lett a világ leglátogatottabb múzeuma

Tavaly, 2018-ban több mint 10 millióan voltak kíváncsiak a híres párizsi múzeum kiállításaira, ezzel bekerült a Louvre a Guinness Rekordok Könyvébe mint a világ leglátogatottabb múzeuma.

Valószínűleg nincs olyan ember, aki ne hallott volna a Guinness Rekordok Könyvéről, melyben évről évre összegyűjtik a legeket a világ minden tájáról. Azt eddig is tudtuk, hogy benne van a könyvben a legmagasabb ember, sőt, még azt is megtudhatjuk, hogy ki az, aki egyszerre a legtöbb hullahopp karikával tud zsonglőrködni, mostantól fogva pedig az is szerepel a rekordok könyvében, hogy melyik a leglátogatottabb múzeum – írja a V4NA hírügynökség.

A címet a legismertebb párizsi múzeum, a Louvre nyerte el, ugyanis 2018-ban 10,2 millió látogatója volt. A francia múzeum olyan intézményeket utasított maga mögé, mint a Kínai Nemzeti Múzeum, melynek kiállításaira 8,6 millióan voltak kíváncsiak vagy a dobogó harmadik helyén végző New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum, ahova 7,3 millió ember látogatott el 2018-ban.

A Louvre nyolc részlegének 403 termében kiállított 35 000 alkotása évről évre egyre több embert vonz. 2018-ban a látogatók száma 25 százalékkal nőtt 2017-hez képest. A látogatók túlnyomórészt külföldiek, de a franciák is szívesen látogatnak el a híres múzeumba, 2018-ban 2,5 millióan nézték meg a kiállítást, vagyis a Louvre látogatóinak 25 százaléka francia állampolgár volt. A francia múzeum egyébként nem csak a leglátogatottabb, hanem a legnagyobb is a világon, 72 735 m²-es alapterületével megelőzi a Szentpétervári Ermitázs Múzeumot.

Borítókép: Leonardo da Vinci mesterműve, a Mona Lisa a párizsi Louvre-ban