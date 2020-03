Zeneműhelyt alakítanak ki Gyulán, a volt 48-as Clubban

Zeneműhelyt, közösségi és kulturális teret, valamint amatőr zenekari stúdió- és próbacentrumot alakítanak ki Gyulán, a Béke sugárút 28. szám alatt, abban az épületben, amelyben egykoron a 48-as Club is működött – jelentette be a helyszínen megtartott csütörtöki sajtótájékoztatón Alt Norbert alpolgármester és Csiernyik István, a Gyulai Zeneműhely Egyesület elnöke.

Összesen kilenc helyen alakítanak ki új közösségi tereket, illetve újítanak fel meglévőket Gyulán, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) CLLD pályázatának részeként – fogalmazott Alt Norbert a sajtótájékoztatón. Ennek a fejlesztés-sorozatnak a részeként valósulhat meg a beruházás az említett Béke sugárút 28. szám alatti épületben is, ami a közelmúltban visszakerült a városhoz.

– Az önkormányzat abból a célból vette meg az ingatlant, hogy ott is közösségi tér születhessen meg – tette hozzá. – Az épületegyüttes egyik részében bowlingpályát és sportolási lehetőséget alakítanak ki fogyatékossággal élő fiatalok részére. A másik részében pedig a már említett Zeneműhelyt és próbacentrumot hozzák létre. Az alpolgármester szólt arról, hogy az említett TOP-os projekt részeként közösségi rendezvényeket is életre hívnak majd civil szervezetek a városban.

Csiernyik István, a Gyulai Zeneműhely Egyesület elnöke hangsúlyozta, szeretnénk ha a hely a gyulai zenei élet új központjává válna.

A kezdeményezés egyik alapvetése az volt, hogy a fiatal és a régebb óta működő zenekarok is sokszor kénytelenek szembesülni azzal, hogy sikeres működésükhöz sok esetben nem elég a tehetség. A próbákra alkalmas hely hiánya és a finanszírozási problémák megakaszthatják a csapat fejlődését. Csiernyik István kiemelte, egy előzetes felmérés szerint több mint negyven amatőr zenekar működik csak Gyulán, s bár a tagok között természetesen vannak átfedések, a legtöbben közülük küzdenek az említett gondokkal.

– Akár zenekari próbákról, akár egyéni hangszeres gyakorlásról van szó, mindenképpen speciálisan erre kialakított teremre és hangszerekre van szükség – fogalmazott az elnök. – A Zeneműhely éppen ezt biztosítja majd. Próbatermei nemcsak a közös, hanem az önálló gyakorlásra is lehetőséget kínálnak. A teremben próbáló zenészek emellett megismerkedhetnek, együttműködhetnek egymással. Összeállítanak majd egy hangszerparkot is, illetve az ahhoz szükséges technikai és szoftveres támogatást, ami a most indulóktól a magasan képzett zenészekig, hangzásban pedig a klasszikus jazztől a modern metálig minden igényt maximálisan kielégít majd.

A Gyulai Zeneműhely Egyesület szervezésében az ide ellátogatók különböző zenei rendezvényeken, előadásokon, oktatásokon, koncerteken is részt vehetnek. A későbbiekben az egyesület — egyelőre helyi szinten – tehetségkutatók szervezését is tervezi.

– Nem csak a zenészeket várjuk azonban, hanem a zenét kedvelőket is – ecsetelte. – A Zeneműhelybe be lehet majd ülni beszélgetni, zenét hallgatni egy kávé, tea vagy üdítő mellé.