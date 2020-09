Szülőhelyét foglalta kötetbe az örménykúti író

Írt már szörnyhatározót és rettentő kalózmeséket, most pedig szülőhelyére, Örménykútra invitálja legújabb regényének olvasóit Adamik Zsolt. A szerkesztő, újságíró és meseíró eddig főként a gyerekeknek kedvezve ragadott tollat, most azonban a felnőtteket vezeti be egy hétköznapiságában varázslatos település történéseibe.

– Írásai főként gyerekeknek szólnak. Miért épp ezt a korosztályt célozta meg először?

– Ez számomra is egy nagyon jó kérdés, de talán annak köszönhető, hogy 2013-ban kitűnően szerepelt a Bibedombi szörnyhatározó című könyvem – melynek illusztrátora Hanga Réka volt – az Aranyvackor pályázaton. Lényegében ekkor dőlt el a gyerekkönyvírásos dolog, aminél királyabb szakmát elképzelni sem tudok magamnak. Most is fut egy sorozatom, a korábban kiadott Ördögbőr grófja című kötetből egy kéthetente frissülő, az Óbudai Anziksz kulturális magazin blogoldalán megjelenő folytatásos történet lett. Visszatérve a kérdésre, talán azért is írok gyerekeknek, mert lélekben még én is az vagyok, emellett megtalálom velük a közös hangot, szeretek velük lenni, velük foglalkozni, nekik alkotni.

– A szörnyhatározó sok gyereknek segíthet leküzdeni a félelmeit. Ez volt a célja is vele?

– Nagyon félős gyerek voltam, amit mindig humorral próbáltam oldani. Ebből kiindulva tudat alatt lehetett célom vele a gyerekek segítése. Ha pedig könyveim által csak egy gyermek is leküzdi az enyémekhez hasonló félelmeit, már nagy öröm számomra.

– A most kiadott Távoli korom­ – Örménykút! – című kötete­ azonban felnőtteknek szól. Honnan jött ennek az ötlete?

– Ezt a könyvet már három éve elkezdtem írni, de sokáig csak kisebb gondolatfoszlányok alkották. Ezekből gyúrtam egy egészet, ami sem verses-, sem füves-, sem pedig álmoskönyvnek nem mondható, mégis lett belőle valami. Egyik sem ezek közül, de talán mégis mindegyik. Ötvenkét szócikkből áll, Vas Ágnes pedig kitűnően illusztrálta, aki bár budapestiként külső szemlélőnek mondható, mégis profin megmutatta, hogy voltam én gyerek Örménykúton. A borítóért viszont Kiss Andrea örménykúti fotós volt felelős, aki egy, a településen található gólyafészket örökített meg hozzá.

– Hogyan tudná meghatározni a történetét?

– Semmiképp sem gyermekkönyvként, sokkal inkább egy olyan kötetként gondolok rá, ami az én gyerekkoromról szól. A történet középpontja pedig Örménykút, amitől (vagyis a könyv szerint akitől) igazán sosem tudtam elszakadni. Ugyan visszatérésem előtt húsz évig a fővárosban éltem, egy részem mégis szülőhelyemen maradt. Hiszen a mai napig mindenem az itt tapasztalható éjszakai csend, amit olykor kutyaugatás vagy tücsökciripelés szakít meg, de ide csatolnám az égbolton sorakozó csillagok látványát is. Ez a nyugalom és biztonság összehasonlíthatatlan a pesti élettel. Visszatérve a történetre, édesapám, amikor elolvasta, rögtön a szitokszavak mennyiségét kérdőjelezte meg, amiből tényleg akad benne jó néhány darab. De benne van az is, hogy mennyire szeretem a nagymamámat, a település jellegzetességei, és az, hogy Örménykúton mindig kell valamit csinálni.

– Korábbi művei színpadra is kerültek, a Bibedombi szörnyhatározó például nagy sikert aratott a Napsugár bábszínházban. Ez hogyan érintette?

– Szantnerné Juli volt az, aki meghívott a VI. Bábos Drámaíró Versenyre, amit legnagyobb meglepetésemre megnyertem a Búhordó új bánata című történetemmel. Ez persze színpadra is került. Emellett a szörnyhatározóból már korábban terveztük színdarab készítését Gimesi Dóra dramaturg, rendező és íróval, de az csak a drámaíró után valósult meg. Mindkettővel kapcsolatban elmondhatom, hogy valódi csoda volt számomra látni, ahogy a színészek életre keltik a történeteimet. A verseny pedig elejétől a végéig hihetetlen élmény volt számomra, amit azóta is Békéscsaba egyik megbecsülendő kincsének tartok. Hiszen egyrészt az íróknak óriási izgalommal jár négy nap alatt összerakni egy darabot úgy, hogy nulláról indulnak, a szöveg mellé viszont báboknak is kell készülni. Mindennek aktív résztvevői lehetnek, ugyanakkor az előadás miatt egyfajta megfigyelői szerepet is betöltenek, mégpedig a saját történetük kapcsán.