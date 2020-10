Szarvason vendégeskedett Magyarország Nyers Séfje

Varga István, Magyarország Nyers Séfje volt Szigeti Anna főzőiskolájának vendége szombaton. A workshop-on megismerhettük a nyers vegán ételek specialistájának életútját, majd néhány desszertkülönlegességét is megkóstolhattuk.

A Nyers Séf kérdésünkre elmondta, húsz éve nem fogyaszt húst, a nyers táplálkozást pedig mintegy nyolc éve alkalmazza. Utóbbit általánosságban az étkezések kétharmad részében – nyáron egészében -, télen csupán felerészt. Tevékenységéről kifejtette, senkit nem biztat arra, hogy hozzá hasonlóan étkezzen, gasztroismereteit viszont szeretné a legtöbb embernek átadni, hiszen sokak építenék be ezt a módszert kisebb-nagyobb részben az életmódjukba.

Varga István hangsúlyozta, a nyers vegán étrend egy rendkívül összetett dolog. Többek közt kortól, nemtől, fizikai aktivitástól, egészségügyi-, érzelmi állapottól, illetve az egyén életcéljától is függhet bevezetése, és annak mértéke. Hiszen ha valaki nehézsúlyú boksz-világbajnok akar lenni, annak teljesen másként kell étkezni, mint egy irodában dolgozó, jógázó, önmegvalósító, meditálgató személynek. Saját életmódváltásáról pedig elmondta, két évtizede jött egy katarzis az életébe, amikor komoly kérdések fogalmazódtak meg benne. Ekkor kezdett el jógázni, ott ajánlották neki a növényi táplálkozást. Kipróbálta, majd „úgy is maradt”, mert amikor a következő alkalommal bement a konyhába, már azt érezte, nem kell többé olyat ennie, aminek szeme van és vérzik. Mindez természetesen nem jelent lemondást neki, mivel azóta is nagyon finom ételeket eszik. Még inkább így van ez a nyers ételek bevezetése óta, ami egy igazán különleges világot tárt elé. Ugyanis nem csupán tovább könnyítette vele táplálkozását, de megismerte általa a gasztrofilozófiát és egyben a művészetet is. Majd hangsúlyozta, a fentiek mellett az jelentette számára a legnagyobb változást – energiaszintben, gondolkozásban, érzelemvilágban és emésztésben -, amikor elkezdett tudatosan vizet inni. Erről azt gondolja, nagyon fontos része az étkezésnek mind minőségét, mind mennyiségét illetően.

Szigeti Anna elmondta, Anna a konyhában elnevezésű főzőiskolájának ez az első workshop-ja, amire már nagyon várt, hiszen küldetése a közös főzés mellett az egészséges életmódra való nevelés. Nagy megtiszteltetés számára, hogy a mondhatni nyitó alkalmon Varga István nyers vegán séfet és gasztrofilozófust, a táplálás művészét köszöntheti körükben. Ismerettségükről kifejtette, a tavaszi karanténidőszakban iratkozott fel online főzőkurzusára, hiszen úgy érezte, szüksége van újabb ismeretekre, fejlődésre. Első receptje egy nyers vegán tejberizs volt, ami tejet és rizst sem látott. Elkészítése beszámolója szerint csodálatos volt és felkeltette érdeklődését az új világ iránt, amibe belecsöppent. Főként azért, mert eddig egyáltalán nem kutatta a nyers étkezést, gasztronómiával foglalkozó, glutén és laktózérzékenyként azonban lehetőséget látott benne. Ráadásul iskolájának lányege a kreatív, allergénektől mentes gasztronómia gyakorlása.