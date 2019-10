Sok százan vettek részt a Békési Kolbászvigadalmon

Harmincnyolc csapat és sok száz érdeklődő résztvételével első ízben rendezték meg a Békési Kolbászvigalom elnevezésű gasztronómiai programot szombaton a békési sportcsarnokban.

A Viharsarokban és az ország különböző részein egyaránt rendkívül népszerű a békési kolbász – nyilatkozta hírportálunknak Polgár Zoltán, az esemény főszervezője. Mint elmondta, a városban a mai napig sokan gyúrnak kolbászt, viszont eddig hiányzott egy kapcsolódó gasztronómiai rendezvény.

– Éppen ezért a tradícióink megőrzése jegyében hívtuk életre a Békési Kolbászvigalmat, amelyen már az első alkalommal az előzetes várakozásokat felülmúlva harmincnyolc csapat vett részt – tette hozzá. Polgár Zoltán kitért arra, hogy szeretnének a programból hagyományt teremteni.

A rendezvényt Kálmán Tibor alpolgármester nyitotta meg, majd 9 órakor a csapatok neki is veselkedtek a kihívásnak, amelynek részeként a tíz kiló húsból, bélből, illetve a fűszerekből elkészítették saját finomságukat.

Kovács István – aki társszervezője volt a programnak – elmondta, régóta terveztek egy ilyen jellegű rendezvényt.

– A megyében Békés is kolbászbölcsőnek számít. A városban sokan készítenek, kistermelők, üzemek és magánemberek is jó minőségű kolbászt – hangsúlyozta az élelmiszeripari szakember. – Várható volt, hogy éppen ezért jelentős lesz az érdeklődés, nem beszélve arról, hogy a programot könnyűzenei koncertek is színesítették.

Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a Kira vendéglő tulajdonosa kiemelte, Békés városa is megérett egy ilyen rendezvényre, hiszen a helyiek ma is élik a kolbászkészítést.

– Egy olyan esemény született meg, amelyen bárki jól érezhette magát, elkészíthette a saját finomságát, megihatta a saját pálinkáját – tette hozzá. – Rengeteg ember összehangolt munkájának volt az eredménye a rendezvény megszületése.

Ásós Géza kérdésünkre úgy vélekedett, a békési kolbász és a pálinka az ország bármely táján megállja a helyét a Prémium kategóriás termékek között.

Nap közben, a kolbászkészítő versenyen Sztojka Tibi és zenekara, a Silver együttes, este a 3+2, Charlie és Heincz Gábor Biga lépett fel az Abrakazabra kíséretében.

Az I. Békési Kolbászvigalomra a Fidelitas békési csoportelnöke, Serfecz Dávid meghívására részt vett Böröcz László, a Fidelitas elnöke, országgyűlési képviselő és Hajdú András stratégiai igazgató is – erről Kovács Gréta Tünde megyei elnök tájékoztatta hírportálunkat. Mellettük Gyergyószentmiklósból, Budapestről is érkeztek a csapatok, és például Csordás Ákos, a kiváló békési énekes is bekapcsolódott a gyúrásba.