Simon-Mazula Tibor hangulatképeiben gyönyörködhetünk

Először láthatóak a Munkácsy múzeumban a csabai születésű Simon-Mazula Tibor olajfestményei.

Az alkotó fiatalkorában kezdett festeni, első kiállítását 1995-ben Szegeden rendezte. Karrierje viszont 2010-ben indult be igazán, ekkor költözött San Francisco-ba, ahol elvégezte a rangos Academy of Art University mesterképzését. Itt megszerezte élete első díját, a legígéretesebb végzős hallgatónak járó „Jövő Tehetsége” elismerést. A most kiállított képein a felesége látható, aki egyszerre múzsája és menedzsere a művésznek.