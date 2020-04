Rangos zenei elismerést kapott a szeghalmi Mudfield együttes

– Nevezhetjük szakmai elismerésnek a Fono­gramot, így nyilván a köszönet a döntéshozókat illeti, de úgy gondolom, hogy nem sikerült volna megkaparintanunk a díjat az egyre növekvő rajongói bázisunk és a közönségünk példátlan támogatása nélkül. Hálával tartozunk azoknak, akik úgy gondolták, támogatásukat azzal fejezik ki, hogy megvásárolták a „Sárrét” CD-t, és eljöttek a lemezbemutató turné állomásaira. Büszkék vagyunk, hogy viszonylag ilyen hamar elértük ezt a mérföldkövet a zenekar életében, mindezt innen, Szeghalomról – mesélte hírportálunknak a csapat énekese.

Kovácsovics Máté hozzátette, február végén jelent meg a második lemezük, Kelet népe címmel, melynek koncertturnéját sajnos el kellett halasztani a veszélyhelyzet miatt. Egyelőre azon dolgoznak, hogy minél több platformon tudják reklámozni friss anyagukat, szeretnék ugyanis a lehető legtöbb emberhez eljuttatni a zenekar mondanivalóját és az új album hírét. A csapattagok egyébként a privát életükben jelenleg dolgoznak, tanulnak. Elmondásuk szerint momentán még sikerül összeegyeztetniük a dupla hivatást, gördülékenyen mennek a dolgaik.

– A jelenlegi szituáció mindannyiunknak kellemetlen, de folyamatosan gondolkodunk a kiadóval olyan alternatív megoldásokon, amik megoldhatóak a helyzet ellenére is. Adtunk egy live stream koncertet a budapesti A38 hajón, amit a YouTube-csatornánkon közvetítettünk, és szeretnénk egy hasonló elgondolású akusztikus koncertet is, a dalaink átdolgozott verzióival. Jelenleg ennek a programnak a megírásán dolgozunk a próbatermünkben, illetve tervben van egy-két új videóklip, akár néhány friss dal, ha majd a kreatív energiáinkat szabadjára indítjuk – részletezte az énekes.

Közben próbálnak a közösségi oldalaikon minél aktívabbak lenni, és a korábbiakhoz képest is többet megmutatni magukból a közönségnek. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a követőikkel. – Hál’ istennek mi rendelkezünk a leglelkesebb és legvagányabb rajongótáborral, rengeteg pozitív erőt adnak támogatásukkal. Alig várjuk, hogy újra találkozhassunk majd velük a koncerteken – tette hozzá Kovácsovics Máté.

Üzentek Békés megyének is

A Mudfield zenekar tagjai üzentek a békési rajongóknak is. – Bármennyire is nehéz a helyzet, mindenki próbálja meg betartani az óvintézkedéseket, vigyázzatok magatokra és egymásra! Minél hamarabb kilábalunk ebből a krízisből, annál hamarabb összpontosíthatjuk erőinket újból a közös élményekre és a szórakozásra. Addig is hallgassatok sok jó zenét, és legyetek résen, mert a Sárrét újból támadni fog, remélhetőleg minél több megyei eseménnyel – fogalmazta meg gondolatait a zenekar nevében Kovácsovics Máté.