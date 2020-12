Ötleteket ad a karácsonyi készülődéshez a csabai bábszínház

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház tagjai úgy határoztak, egy-egy videóval lepik meg közönségüket az adventi időszakban. – Szeretnénk ötleteket adni a karácsonyi készülődéshez, melyek segítségével a gyerekek is bevonhatóak lesznek a csodavárásba. Egyszerű alapanyagokból és technikákkal dekorációkat, ajándékokat alkothatnak velünk együtt a családok. A hét elején megmutatjuk, mit fogunk készíteni, milyen alapanyagokra lesz szükség, a hétvégén pedig együtt ügyeskedhetünk a laptop előtt – részletezte Varga Anna, a bábszínház művészeti menedzsere.

ezért sem szerették volna interneten keresztül bemutatni darabjaikat. – Tavasszal még voltak online előadásaink, de most egyelőre nem szeretnénk ilyen módon eljutni a nappalikba. Hiszen teljesen más élményt ad az, mikor a gyerekek a szüleikkel együtt bejönnek hozzánk, érzik az illatokat, együtt élik át a kalandokat a színészeinkkel, mint amikor egy laptop előtt nézik végig, élik meg mindezt – osztotta meg gondolatait a bábszínház művészeti menedzsere.

– Becsempésszük magunkat a nappalikba, hogy a család apraja-nagyja az internet segítségével együtt készülhessen a szentestére. Decemberben bemutatkozik a mi kis bábkészítő műhelyünk, követőink hétről hétre beleshetnek a kulisszák mögé, miközben olyan ajándékötleteket osztunk majd meg velük, amelyeket otthon bárki el tud készíteni – fogalmazott Varga Anna.

Ugyanakkor számtalan ötlet van még a tarsolyukban, hogy nézőik ne maradjanak bábszínház nélkül. – De egyelőre csak év végéig tekintünk előre, hiszen nem tudhatjuk, mit hoz majd a következő esztendő – tette hozzá a bábszínház művészeti menedzsere.

Érdemes lesz tehát figyelni a bábszínház oldalát, ahol hamarosan minden és mindenki ünneplőbe öltözik.

Éppen a Jaj, de jó itt, mindenütt! című darab bemutatója előtt érte a bábszínházat a bezárás híre, így a bemutatót már zárt kapuk mögött, üres nézőtér előtt tartották. – Az óvodásbérletben kezdtük volna el játszani a darabot, amikor ki kellett tennünk a zárva táblát. De persze ez nem jelenti azt, hogy kiürült volna a bábszínház, a munka azóta sem állt meg, most is folynak a következő darab próbái, amelynek december 12-én lett volna a bemutatója. De a többi előadásra is a tervezett ütemben készülünk, hiszen a cél az, hogy amint engedélyt kapunk rá, azonnal tudjunk játszani – ismertette Varga Anna, a bábszínház művészeti menedzsere.